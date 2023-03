Stai îndoit sau strâmb la birou? Iată ce efecte grave vor fi asupra coloanei vertebrale!

Curs în premieră într-un spital din vestul țării. Angajații Spitalului Clinic CF Timișoara au fost instruiți să aibă o postură corectă la locul de muncă pentru a evita dezvoltarea unor boli ale coloanei.

Potrivit statisticilor, peste 40 la sută dintre angajați acuză dureri de spate cauzate de poziția de lucru la locul de muncă. Un sfert dintre aceștia se plâng de dureri musculare la nivelul spatelui, gâtului, umerilor și brațelor.

Specialiștii în Medicina Muncii vorbesc de zeci de afecțiuni care intră în categoria bolilor profesionale legate de zona mușchilor și a scheletului. Rezultatul se cuantifică într-un număr ridicat de zile de concediu medical din cauza durerilor puternice de la nivelul coloanei vertebrale și lombare.

“Cu toții am învățat, la un moment dat, în școală, poziția corectă de stat la birou sau la masă, am învățat cum trebuie aranjat mobilierul în funcție de geam, de lumina naturală sau despre cum trebuie să te poziționezi față de monitorul calculatorului. În timp, însă, uităm de aceste lucruri sau pur și simplu nu mai ținem cont de ele. Nu puțini sunt colegii noștri care suferă acum de diverse afecțiuni ce intră în sfera bolilor profesionale. Am constatat că patologia coloanei vertebrale este destul de frecventă, mai ales la persoanele care au o activitate ce implică o perioadă îndelungată de timp de stat la birou. Asta se aplică, în primul rând, personalului administrativ din unitățile sanitare, dar și medicilor care petrec destul de multă vreme la birou, în fața calculatorului. Aceasta și pentru că printre componentele actului medical se numără și eliberarea de documente, întocmirea de recomandări medicale, scrisori medicale sau bilete de externare. Acest tip de activitate ia timp și poate să ducă la diverse afecțiuni medicale, dacă nu este respectată o poziție corectă la locul de muncă”, spune dr. Flavius Cioca – medic specialist medicina muncii Spitalul Clinic CF Timișoara.

Cursul desfășurat în Amfiteatrul Spitalului Clinic CF Timișoara a adunat aproape 100 de medici, asistente, dar și personal auxiliar. Timp de o oră, participanților le-au fost prezentate posturile corecte la locul de muncă, ce boli pot provoca pozițiile vicioase, dar li s-a explicat și ce trebuie făcut pentru îmbunătățirea spațiului de lucru.

“Sănătatea coloanei cervicale și lombare ar trebui să ne intereseze pe toți într-o afecțiuni musculo-scheletice este una ridicată, ci și pentru că efectele ei pe termen lung sunt foarte grave. Plecând de la banala durere de spate și până la herniile de disc, la discopatiile lombare sau cervicale continue, cifoză, lordoză, sedentarism, implicit obezitate, și până la boli cardiovasculare. De aceea, ergonomia și postura corectă la locul de muncă sunt foarte importante. Ceea ce ne interesează este să scădem numărul colegilor care ar putea dezvolta afecțiuni ale coloanei și mușchilor. Trebuie evitate pozițiile vicioase la locul de muncă. Cursul pe care l-am organizat pentru colegii mei este un prim pas.

Următorul ar fi demararea unei campanii care să includă, pe de-o parte, îmbunătățirea spațiului de lucru, iar pe de alta consulturi medicale pentru evaluarea stării de sănătate din punct de vedere al afectării musculo- scheletice”, mai spune dr. Flavius Cioca – medic specialist medicina muncii Spitalul Clinic CF Timișoara.

Următorul curs destinat angajaților Spitalului Clinic CF Timișoara are ca temă poziționarea cadrelor medicale în timpul acordării serviciilor de asistență la patul pacientului aflat în dificultate, ridicare, transport, îngrijire.

