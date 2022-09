Start la înscrieri pentru simpozionul internațional ”De ce contează cultura? // Why Culture Matters?”, eveniment organizat la Timișoara de Asociația Prin Banat

Start la înscrieri pentru simpozionul internațional ”De ce contează cultura? // Why...

Experți internaționali, renumiți specialiști locali și naționali împreună cu comunitatea locală din Timișoara se întâlnesc la începutul lunii octombrie, la FABER și la Universitatea de Vest, pentru a găsi răspunsurile la întrebarea De ce contează cultura? // Why culture matters?, în contextul excepțional Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

În perioada 6-7-8 octombrie 2022, Asociația Prin Banat, împreună cu Universitatea de Vest din Timișoara, organizația europeană Europa Nostra și Asociația Monumentum organizează simpozionul internațional cu tema: De ce contează cultura? // Why culture matters?

Timp de 3 zile, Timișoara devine scena dezbaterilor unor subiecte pe cât de actuale, pe atât de complexe: patrimoniul cultural material și imaterial, relația centru – periferie și fenomenul migrației. Reunind actori implicați în proiecte și inițiative relevante pentru aceste teme, simpozionul propune participanților să reflecteze asupra modului în care ei interacționează și modelează cultura (în diferitele sale dimensiuni: ca produs, ca proces și ca instrument), în contextul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

Reprezentanți ai Europa Nostra, cea mai importantă organizație din domeniul protejării și promovării patrimoniului european, vor prezenta Lista celor mai periclitate 7 situri de patrimoniu din Europa 2022, printre care se numără și clădirea monument istoric Baia Neptun din Băile Herculane, de a cărei reactivare și salvgardare se ocupă Asociația Locus, prin proiectul Herculane Project. În cadrul evenimentului vor fi prezentați și laureații Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiile Europa Nostra din România în anul 2022 și din anii precedenți. De asemenea, vor fi alături de comunitatea locală, împărtășind exemple de bune practici și reprezentanți ai UNESCO, ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Monumentenwacht, Cultural Heritage Without Borders.

Un alt subiect abordat în cadrul evenimentului va fi dispariția patrimoniului și a identității culturale, dar și impactul pe termen lung al acestui fenomen asupra comunității, care va fi corelat cu situația curentă din Ucraina unde multiple monumente, situri și ansambluri istorice și arhitecturale au fost distruse parțial sau total de la începerea războiului. La eveniment vor participa reprezentanți ai Ukrainian Cultural Foundation din Kiev, dar și Anastasija Prymachenko, director al Fundației culturale Maria Prymachenko și strănepoată a artistei ucrainene. Arta Mariei Primachenko a putut fi admirată de timișoreni în luna august 2022, în cadrul evenimentului Sensitive Content – Video Mapping Performance, organizat de Asociația Prin Banat, în centrul Timișoarei.

Participarea la simpozion este gratuită, dar înregistrarea participanților este obligatorie, locurile fiind limitate.

Programul simpozionului, lista de invitați și formularul de înregistrare sunt disponibile pe: https://prinbanat.ong/why-culture-matters/

Evenimentul este prezentat în cadrul A week for Monuments și este o activitate comună a proiectelor culturale ale Asociației Prin Banat – Centriphery, Cămine în Mișcare și Ambulanța pentru Monumente – Banat. Organizat în parteneriat cu Europa Nostra, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Monumentum.

Parteneri strategici: Europa Nostra, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Monumentum

Parteneri locali: Institutul Național pentru Patrimoniu, Ordinul Arhitecților din România, Asociația de la 4, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, Fundația Culturală Jazz Banat, Memorialul Revoluției din 16–22 decembrie la Timișoara

Parteneri internaționali: Festival of Regions (Austria), New Culture Foundation (Bulgaria), Dansehallerne (Danemarca), Espoo City Theatre (Finlanda), La Manufacture Collectif Contemporain (Franța), Cultura Nova Festival (Olanda), Walk & Talk (Azore, Portugalia), Comunitatea Românilor din Serbia, FabLab Zagred (Croația)

Co-finanțat de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene și Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Acțiune finanțată de Consiliului Județean Timiș, prin Programul TIM Cultura. Simpozionul face parte din proiectul cultural A Week For Monuments, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

