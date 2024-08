Start pentru CODRU Festival. Zeci de mii de fani sunt așteptați la Timișoara să îi vadă live pe Calum Scott, Editors, Patrice, Wilkinson și mulți alții

Start la distracție la CODRU Festival. Evenimentul de la Timișoara și-a deschis porțile, încâpând de la ora 16.00, pentru toți iubitorii de distracție și natură. Între 30 august și 1 septembrie, zeci de mii de fani sunt așteptați în Pădurea Verde de lângă Timișoara să se bucure de muzica unora dintre cei mai îndrăgiți artiști români și internaționali.

În prima zi de festival sunt așteptați pe scenă artiști precum Editors, Wilkinson, Subcarpați împreună cu Orchestra Filarmonicii Banatul și DOPE D.O.D., Alternosfera, Puya, Erika Isac și mulți alții.

Sâmbătă, a doua zi de distracție îi aduce în fața fanilor pe Patrice, Faithless (DJ set), Lupii lui Calancea, Vița de Vie, Ioana Milculescu, Ian și Oscar.

De departe unul dintre cei mai așteptați artiști ai ediției de anul acesta, Calum Scott, va concerta în ultima zi a festivalului, adică duminică, pe 1 septembrie.

Este al doilea concert susținut în România anul acesta, după ce acesta a cântat la București în deschiderea concertului lui Ed Sheeran. Calum Scott este renumit pentru interpretările sale pline de emoție, în special pentru hiturile „Dancing on My Own” și „You Are the Reason”, dar și pentru colaborarea sa din 2023, „Where are you now”, alături de Lost Frequencies, care demonstrează încă o dată versatilitatea și calitățile sale muzicale. Tot duminică vor concerta și artiștii români HVNDS, Azteca, Rava, Nane și mulți alții.

