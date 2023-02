Start pentru Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană. Peste 1 milion de vizitatori așteptați în orașul de pe Bega

Deschiderea anului Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană Gongul va avea loc vineri, prin deschiderea oficială care se va desfăşura în prezenţa a zeci de ambasadori europeni şi din afara spaţiului comunitar, miniştri ai culturii, oficiali din spaţiul cultural din ţară şi străinătate.

Primarul Dominic Fritz a subliniat, în deschiderea conferinţei internaţionale de presă de vineri dimineaţa, că Timişoara aşteaptă în anul 2023 un public între 500.000 şi 1.000.000 de persoane.

“Noi credem foarte mult că Timișoara cu istoria ei multiculturală de sute de ani și de sacrificiu, prin revoluția din 1989, este un exemplu pentru Europa. În acest an, prin cultură și pe artă, putem spune mai departe povestea Timișoarei, putem atrage atenția nu numai asupra regiunii Banat Timișoara, ci și asupra României și asupra estului Europei în această construcție minunată care este Europa și Uniunea Europeană”.

Timișoara 2023- Capitală Culturală Europeană costă 44 de milioane de euro numai din momentul în care a fost câștigat proiectul. În total sunt investiții de peste 150 de milioane de euro cu ocazia acestui titlu în mai multe obiective culturale din Timișoara”, a spus Fritz.

Primarul susține că, în acest an, vor fi peste 5000 de artiști implicați în proiecte culturale.

“Așteptăm la Timișoara un public cuprins între 500 de mii, și 1 milion de vizitatori. 90 de organizații culturale din din 21 de țări inclusiv din SUA și Tunisia sunt prezente în programul cultural. Cele mai multe parteneriate sunt din Germania, Franța, Serbia și Austria. Sunt și guverne europene care susțin fin financiar acest program. Cel mai mare sprijin este oferit de Guvernul Germaniei. Prin cultură și prin arte, putem spune povestea nu numai a României, ci și a Europei în acest an”, a spus Fritz.

Finanțatorii programului sunt Primăria Timișoara, Ministerul Culturii și Consiliul Județean Timiș.

Ministrul culturii, Lucian Romașcanu, a adăugat:

“Mă bucur că Timișoara prin politica culturală a fost și este ceea ce trebuie să fie o capitală culturală. Ministerul Culturii a investit 1,14 milioane de RON în cultură, iar o parte din bani a ajuns inclusiv în domeniul cultural din Timișoara la Teatrul Național”.

Ministrul Romașcanu i-a salutat în mai multe limbi pe invitații prezenți la conferința de presă și a adăugat: “Am făcut acest gest, fiindcă deja Timișoara a arătat că este o capitală multiculturală de multă vreme. Poate chiar o capitală europeană dintotdeauna. Aici sunt foarte multe naționalități care trăiesc în armonie de sute de ani, iar acum nu facem decât ceea ce Timișoara face de foarte tare multă. 25 de milioane € vor intra în următorii ani în Timișoara în diferite proiecte, cum sunt Turnul de Apă. Memorialul Revoluției și Castelul Mocioni. Ministerul culturii este partener la Timișoara Capitală Culturală și ajută mult cu tot. Acest program cultural extraordinar este de la timișoreni pentru timișoreni și pentru Europa. Nimeni nu trebuie să își pună la butoniera acest program. E un exercițiu extraordinar de diplomație culturală”, a spus Romașcanu.

Acest program „este doar de la timişoreni pentru timişoreni şi pentru Europa. Sunt convins că la finalul anului vom avea de cuantificat evenimente de succes. Avem exemplu Sibiul, care a urcat după ce a deţinut acest titlu, în 2007”, a punctat Romaşcanu, care a afirmat că Timişoara ca beneficia mulţi ani de aceste investiţii. „Este un exerciţiu extraordinar de diplomaţie culturală”, a concluzionat Lucian Romaşcanu.

Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș a spus: ” Vă salut pe toți invitații care ați ajuns în Timișoara să fiți martori la această explozie de bucurie pe care orașul îl răspândește în jur în această zile și în următoarele luni, tot anul. Atenția este îndreptată asupra noastră așa cum îi stă bine bănățeanului. Noi am pregătit în acest an fabulos pentru Timișoara Capitală Culturală un program foarte bogat, pe lângă ce a pregătit Primăria Timișoara și ceilalți parteneri. Amintim numai de Festivalul de literatură și expozițiile Brâncuși si Brauner, de la Muzeul de Artă. Evenimente de marcă astfel care vor ridica Timișoara la nivel european în ceea ce privește domeniul culturii. Timișoara este și o capitală a artelor plastice care va fi explorată in anii ce vor veni de mari specialiști și de vizitatori. Reamintim de expozițiile Paul Neagu, Victor Brauner și Brâncuși care atrag mulți iubitor de altă. Pe lângă 5 milioane € ce s a angajat CJT să investească, vom ajunge la 8 milioane €, bani vestiți în Programul Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023.”

Alin Nica, președintele CJ Timiș, a mulțumit tuturor celor implicați în reușita programului TM2023:

“Mulțumesc tuturor celor care au pus bazele acestui minunat program, foștilor președinți ai Consiliului Județean Timiș: Constantin Ostaficiuc, Sorin Grindeanu, Titu Bojin și Călin Dobra, care au așezat Consiliul Județean ca un partener serioase în acest amplu proiect cultural, evident alături de partenerii noștri Primăria Timișoara. Felicit Primăria Timișoara și Centru de proiecte care au depus efortul extraordinare pentru a reuși acest program. Trăiască Timișoara mult succes Timișoara…!”

Liderul administraţiei judeţene, Alin Nica, a remarcat că pe lângă cei 5 milioane de euro pe care Consiliul Judeţean s-a angajat să îi investească în programul cultural, suma va ajunge la 8 milioane de euro, “ceea ce va îmbogăţi programul cultural pe care îl va duce la un nivel mult mai ridicat calitativ”.

El a mai arătat că amânarea cu doi ani a exercitării titlului CCE, din cauza pandemiei, a oferit şansa de a îmbogăţi programul cultural şi a dat răgazul de a adapta acest program cultural la noile realităţi.

Adina Vălean, comisar european: “Titlul Timișoara Capitală Culturală Europeană nu este numai unul simbolic, nu e numai o diplomă sau un premiu, acesta este un program european dintre cele mai populare și de succes, pentru a-i determina pe europeni să-și pună în valoare patrimoniul cultural atât de divers și de important, să revitalizeze orașe și regiuni, să adopte și să practice un turist sustenabil. Dragi timișorean, mă bucur că sunt aici prezentă în orașul libertății, curajului și multiculturalismului…!”.

