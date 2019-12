StartUPNetwork by UVT aduce peste 80 de afaceri la început de drum, dar curajoase, la CRAF Timișoara

Universitatea de Vest Timișoara atenționează că #StartUPNetwork by UVT aduce peste 80 de afaceri la început de drum, dar curajoase și cu potențial ca tu să afli „tip-and-tricks” și să faci „knowledge sharing” cu posibili parteneri, astăzi, până la ora 18.00, la CRAFT.

”Te-ai întrebat vreodată cum reușesc micile start-up-uri locale să devină jucători importanți pe piața națională și chiar globală? De unde vin finanțările, ce oportunități de business sunt disponibile pe piață și cum arată start-upurile în primul an de la înființare?

Te așteptăm la CRAF Timișoara să descoperi ce produse și servicii au dezvoltat afacerile finanțate de către #UVT. De asemenea, ți-am pregătit și o conferință menită să-ți pună pe masă poveștile de succes a 3 start-up-uri, dar și un meeting cu investitori deschiși la cât mai multe idei noi”, îndeamnă UVT.



Iată cele 3 componente ale evenimentului:

Târg: toate startupurile participante vor avea un stand la care sa își prezinte produsele și serviciile;

Conferință a cărei agendă o puteți găsi mai jos;

Matchmaking: sesiune dedicată pentru networking.



Agenda evenimentului:

– 9:00 – 9:30 – Welcome & Registration;

– 9:30 – 10:00 – Cuvant de deschidere

– 10:00 – 10:20 – Cristian Negrutiu, Partener, Sparking Capital

– 10:20 – 10:40 – Vlad Sarca, Business Angel, Tech Angels

– 10:40 – 11:00 – Ciprian Man, Cofondator, Growceanu

———–

– 11:00 – 11:30 – Coffe break

———–

– 11:30 – 11:50 – Adrian Pica, Cofondator, GRAB – Cum am dezvotat afacerea in Asia de

Sud-Est

– 11:50 – 12:10 – Radu Motisan, Fondator, uRADmonitor – Cum am ajuns sa imi vand

produsul in 46 de tari

– 12:10 – 12:30 – Mihai Brenda, COO, EuCeMananc.ro – De la idee la parteneriat cu un

concern global.

———–

– 13:00 – 17:00 – Sesiune de matchmaking.



In prezent Universitatea de Vest din Timisoara implementeaza 5 proiecte de tip Startup+ (Programul Operational Capital Uman), prin intermediul carora a oferit in 2018 un program de training in antreprenoriat la peste 2000 de persoane, iar in 2019 a finantat peste 200 de startupuri cu pana in 40.000 EUR.

Comentarii

comentarii