Statuia lui Brătianu din Parcul Civic, înconjurată de saci de gunoi. Administrația USR, acuzată că nu își face treaba

În ciuda sesizărilor repetate lansate de PNL Timișoara, statuia lui Ion I. C. Brătianu din Parcul Civic din Timișoara este folosită și acum ca loc pentru a ascunde gunoiul adunat din împrejurimi, spun liberalii, care acuză administrația USR de delăsare și aroganță.

În lunile aprilie și mai, reprezentanții liberalilor au făcut repetate sesizări către Primărie pentru tăierea vegetației din parcurile timișorene, unele dintre acestea referindu-se tocmai la Parcul Civic.

“Dacă nu se vede în poze, înseamnă că nu există. Acesta este principiul folosit de administrația Fritz pentru gestionarea temelor principale ale orașului. În pozele oficiale din social media, totul pare perfect, însă în realitate, gunoiul este ascuns, la propriu. Atrag atenția conducerii USR a Primăriei Timișoara să mai iasă din birouri și să intre, în prima fază, măcar la câteva zeci de metri de centrul orașului, pentru a vedea care este situația pe teren. Sacii de gunoi de la statuia marelui om de stat Ion I.C. Brătianu reprezintă o ofensă adusă nu doar orașului, ci istoriei românilor. În cazul în care domnul primar neamț nu știe, îi spun eu: memoria lui Ion I.C. Brătianu este strâns legată de unirea Banatului cu România, contribuția sa reprezentând piatră din temelia țării noastre”, a transmis Alin Nica, președintele PNL Timiș.

Problema spațiilor verzi ar fi una generalizată în Timișoara, acestea sunt fie neglijate, fie curățate superficial, coșurile de gunoi sunt pline, ”iar presupusa atenție germană la detalii lasă de dorit în Capitala Culturală Europeană”, conform PNL.

”Încă de la mijlocul lunii aprilie, am atras atenția colegilor din Primărie să taie iarba și să igienizeze de urgență Parcul Civic. Ulterior, la finele lunii mai, am făcut cereri și către SC Horticultura și către Biroul Spații Verzi, solicitând să se taie iarba și să se amenajeze spațiul verde. Este un parc aflat în plin centrul orașului, este un spațiu expus turiștilor, mai ales că suntem Capitală Culturală Europeană în acest an. Nu trebuie neglijat nici un metru pătrat din Timișoara, asemenea deficiențe dăunează imaginii municipiului nostru. Văzând imaginile de la statuia lui Brătianu mi-am dat seama încă o dată care este respectul celor de la USR pentru valorile istorice”, a spus Cosmin Tabără, președintele PNL Timișoara.

Comentarii

comentarii