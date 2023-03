Ştefan Popa Popa’S a câștigat procesul cu CNCD pentru declarația: ”În Timişoara au venit ciurucurile din Oltenia”

Unul dintre cei mai importanţi oameni de cultură din România, caricaturistul Ştefan Popa Popa’S, declarat şi ambasador cultural al României, a contestat în istanţă o hotărâre prin care Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării l-a sancţionat cu avertisment pentru că, într-o emisiune televizată, a lansat un atac dur la adresa oltenilor stabiliţi în Timişoara.

Unul dintre cei mai importanţi oameni de cultură din România, caricaturistul Ştefan Popa Popa’S a declanşat în vara anului 2019 un adevărat scandal naţional după ce a declarat, într-o emisiunea de la Tele Europa Nova, că în Timişoara „au venit ciurucurile din Oltenia”. Popa’s a mai declarat că „Timişoara este invadată de olteni. Pe stradă se juca copilul sârb, cu copilul maghiar şi toţi ştiau patru limbi în Timişoara. Acum, toată lumea vorbeşte fusei, mă dusei”.

Sensibil din fire, mai ales că este oltean, deputatul Gigel Ştirbu, preşedinte al Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor, l-a reclamat pe Popa’S la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. În martie 2020, CNCD l-a sancţionat pe Popa’S cu avertisment și l-a obligat pe caricaturist să publice în presa locală din Timişoara rezumatul hotărârii. CNCD și-a mai permis să-i recomandat maestrului ca „pe viitor să evite formulările care încalcă dreptul la demnitate”.

Nemulțumit de decizia CNCD, Stefan Popa’S a dat în judecată Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, printr-un proces deschis în 11 iunie 2020, la Tribunalul Bucureşti. Popa’S a a arătat în cadrul procesului că afirmaţiile sale s-au încadrat în limita libertăţii de exprimare garantată de Constituţie şi de CEDO.

„Presupusa afirmaţie «oltenii veniţi în Timişoara au stricat oraşul» nu a fost niciodată pronunţată: in cadrul discuţiei, am afirmat ca in ultimii ani, Timişoara a devenit un oras cosmopolit tinand cont de diversitatea culturala a oraşului in care mai puţin de jumătate este reprezentat de timişoreni, ca publicul Timişoarei s-a schimbat si ca nu publicul trebuie sa cizeleze cultura, ci cultura trebuie sa influenţeze publicul. Chiar în timpul emisiunii, subsemnatul am precizat că şi din Oltenia au venit oameni valoroşi, care si-au adus contribuţia la cultura Timişoarei, arătând că nu desconsider oltenii, eu însumi având această origine, însă mulţi dintre aceştia au afectat echilibrul cultural al Timişoarei”, a aratat Ştefan Popa Popa’S în procesul deschis la Tribunalul Bucureşti.

Popa’S a mai declarat că afirmaţiile sale nu au vizat strict persoanele originare din Oltenia, care s-au stabilit în Timişoara, ci punctual pe cele care au un comportament contrar educaţiei elementare şi bunului-simţ, aspecte constatate personal in diversele ocazii si evenimente la care a participat: „A ajunge la constatarea personal că în Timişoara oltenii sunt veniţi într-un număr mare nu poate fi interpretată drept o contravenţie, o faptă discriminatorie, este un fapt real, un aspect de notorietate constatat în cele mai mici detalii ale vieţii cotidiene”.

Curtea de Apel Timişoara, în sedința din 26 mai 2021, i-a dat dreptate lui Ştefan Popa Popa’S și l-a exonerat de sancțiunea avertismentului și de obligația de a publica în presă rezumatul acestuia. A urmat recursul declarat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Recursul respins în ședința din 9 martie 2023 de judecătorii de la Curtea de Apel Timișoara.

Pentru maestrul Popa’S lucrurile nu se opresc însă aici. Deși judecătorii i-au dat dreptate, avertismentul primit nejustificat de CNCD a produs deja repercursiuni. Maestrul a rămas fără titlul de cetățean de onoare al Craiovei, Slatinei și Drobeta Turnu Severin. Ştefan Popa Popa’S ne-a mai declarat în va acționa în justiție pe Gigel Ştirbu, fostul preşedinte al Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor, pentru că și-a folosit discrețional funcția, pentru a impune decizia anulată a CNCD.

