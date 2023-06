STEVE HACKETT & DJABE se întâlnesc mâine cu publicul timișorean

Mâine, marți, 20 iunie 2023, la ora 20:00, în Sala „Capitol”, a Filarmonicii „Banatul”, iconicul chitarist Steve Hackett, membru al celebrei trupe GENESIS și cel mai important artist rock care vizitează orașul nostru, în anul de Capitală Europeană a Culturii, se întâlnește cu publicul timișorean. Concertul va fi deschis de grupul timișorean VanDerCris, condus de Horea Crișovan.

Doritorii de autografe se pot bucura de acest moment istoric în foaierul de la parter al Filarmonicii „Banatul”.

Eveniment organizat de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, ca parte a programului „Îndrăznește!/Dare!”, componentă „Timișoara, Capitală Europeană a Culturii”.

Muzician extrem de talentat și inovator, Steve Hackett a făcut parte din formula clasică Genesis, alături de Peter Gabriel și Phil Collins. Datorită versatilității sale extraordinare, atât în interpretarea chitarei electrice, cât și în compoziție, el include, în creația sa, influențe din jazz, world music și blues. Remarcabile sunt, însă, și albumele sale de muzică clasică, care cuprind interpretări ale unor piese semnate de compozitori de la Bach la Satie, compoziții proprii de chitară acustică, care au câștigat admirația lui Yehudi Menuhin, precum și albume de chitară/orchestră, ca „A Midsummer Night’s Dream”, înregistrat cu Royal Philharmonic. Cu Genesis, Steve Hackett a trăit momente memorabile, remarcându-se prin sensibilitatea sunetului său acustic pe „Horizons” și „Blood on the Rooftops”, dar și prin solourile dramatice de chitară rock, de pe „Firth of Fifth” și „Fountain of Salmacis”. Pe măsură ce s-a angajat în cariera solo, și-a împins limitele muzicale în zone interesante, inventând noi sunete și tehnici. La mijlocul anilor ’80 a scos un single de succes, „Cell 151”, și a format supergrupul GTR, împreună cu Steve Howe, care a avut mare succes în America.

În concertul de la Timișoara, artistul va cânta acompaniat de trupa Djabe, cea mai spectaculoasă formație de jazz/world fusion din Ungaria, înființată în urmă cu 26 de ani și câștigătoare a numeroase premii naționale și internaționale.

