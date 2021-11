Strălucesc epoleții statului de drept

Liviu Dragnea face noi dezvăluiri senzaționale despre statul cu epoleți. Simultan, Meleșcanu lansează pe piață o informație fulminantă despre prezidențialele din 2014 și ceea ce știa din timp statul subteran. Iar celebrul judecător Gabriela Baltag cere socoteală în ceea ce privește echipele mixte magistrați-sereiști, protestează împotriva anchetelor penale desfășurate de principalul serviciu secret al țării și anunță cum se va produce disoluția SIIJ. Toate aceste informații explozive lansate ieri au un numitor comun: militarizarea statului român.

Ieri seară, între orele 21.00 -24.00, Liviu Dragnea, invitatul special al Ancăi Alexandrescu la Realitatea Plus, a mitraliat literalmente statul polițienesc. Statul cu epoleți. Lansând în spațiul public acuzații de o gravitate excepțională. El afirmă cu subiect și predicat că, în integralitatea sa, Guvernul Ponta a fost validat de principalul serviciu secret al țării, condus la acea dată de tandemul Maior-Coldea. Niciun ministru nu a fost instalat în Executiv, până când SRI nu și-a dat acordul. Sau, altfel spus, până când acești miniștri nu au fost împinși în față chiar de către conducerea SRI. Și lucrurile au continuat. Chiar și atunci când Dragnea, în urma demisiei lui Ponta, a ajuns președintele partidului. El relatează că, în primul Guvern preconizat, Sevil Shhaideh a fost măturată tot de servicii, pe mâna lui Klaus Iohannis, și astfel nu a mai putut ascede la poziția de premier. Apoi a fost instalat Guvernul Grindeanu. Dragnea pretinde că nu a cunoscut legăturile dintre acesta și SRI. Dar că, în scurt timp, sub influența statului subteran sau chiar la dispoziția acestuia, Grindeanu a scăpat total de sub controlul partidului. Și a început să acționeze așa cum i s-a ordonat fie din Băneasa, fie de la Cotroceni. Și au existat și alți demnitari ai statului în guvernele de atunci ale PSD, care fie fuseseră din capul locului cârtițe SRI, fie au fost luate pe parcurs cu arme și bagaje de căre tandemul Coldea-Maior. Mai acuză Liviu Dragnea și o influență uriașă a reprezentantului unui alt serviciu secret, SPP, generalul Lucian Pahonțu. Care și el a dirijat trenurile Executivului României.

Tot ieri, Teodor Meleșcanu, care a fost și ministru de Externe, și ministru al Justiției, și șef al Serviciului de Informații Externe, relatează cum, în 2014, a inițiat o discuție între Ponta și Maior, la care a participat și socrul premierului de atunci, Ilie Sârbu, discuție din care a rezultat că Victor Ponta nu are nicio șansă de a câștiga alegerile prezidențiale în competiție cu Iohannis, întrucât „lucrurile fuseseră deja aranjate”. Uluitor! În acel moment, Victor Ponta era cotat cu 20 de procente peste Klaus Iohannis, diferență cu care de altfel a și câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale.

Tot despre statul cu epoleți s-a pronunțat ieri în forță și judecătoarea Gabriela Baltag. Aceasta protestează pe drept cuvânt împotriva Ordonanței Prună, validată zilele trecute de către Parlament, act normativ care prevede că Serviciul Român de Informații poate face anchete penale și că interceptările nu sunt nici pe departe o operațiune independentă, așa cum prevede legea, întrucât ele au loc chiar în incinta uneia dintre locațiile Serviciului Român de Informații, utilizând logistica și personalul serviciului secret. Doamna Baltag susține că, nici până astăzi, Serviciul Român de Informații nu a dat vreun răspuns la întrebările care i-a fost adresate privind echipele mixte de judecători, procurori și ofițeri SRI, care s-au instruit în trecut într-una dintre locațiile Serviciului Român de Informați, fapt dezvăluit și documentat de mine și nedezmințit de niciuna dintre părți. Era și greu, întrucât am publicat atât fotografii de la asemenea instruiri, cât și documente oficiale. În numele magistraților din România, nepurtătorii de epoleți, doamna Baltag așteaptă în continuare explicații. În același timp, transmite opiniei publice o informație de tip nuclear. Și anume că Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție moare în suc propriu. Dispare de la sine. După ce a fost hulită de magistrații cu epoleți, de SRI, de toți adepții statului subteran, de USR și PNL. Cum așa? Simplu. Mandatele procurorilor din aceasă structură expiră. Iar în CSM s-a format o masă critică, dirijată din umbră și care nu este dispusă nici să le reînnoiască mandatele și nici să numească alți magistrați în respectiva structură. Prin urmare, SIIJ moare de la sine.

Iată cum, într-o singură zi, opiniei publice i-au fost livrate, într-o adevarată avalanșă, atât de multe informații explozive despre statul cu epoleți, statul eșuat, după cum a recunoscut de curând președintele Klaus Iohannis.

P.S.: Noile dezvăluiri despre Raed Arafat pe care le-am promis le voi face în editorialul de mâine.

