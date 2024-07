Strălucire prin modestie: Ovidiu Bunget

Ovidiu Bunget. Profesor universitar, specialist în finanțe, cu multe succese profesionale despre care nu aș avea spațiu suficient scrisului, prieten ( dar nu pentru această rațiune scriu aceste rânduri), a încheiat ieri, 30 iunie 2024, mandatul de Guvernator Rotary District 2241. Pentru cei care suntem (și) membri Rotary, titulatura de guvernator este obișnuită și înseamnă ca cineva, membru Rotary cu experiență, susținut de majoritatea cluburilor din România și Republica Moldova, să fie pentru un an calendaristic ( iulie anul x- 30 iunie anul y) să fie acceptat la liderul formal al întregului district.

Sunt în Rotary din 2002, iubesc această apartenență, coordonez o parte a Departamentului de Imagine a Districtului 2241, apreciez implicarea fiecărui membru Rotary, cu sau fără responsabilități în cluburi sau la nivel național, am apreciat munca și implicarea multor guvernatori, mai ales a unui prieten drag care a fost guvernator în urmă cu 10 ani, dar azi scriu despre Ovidiu Bunget cu un sens anume: arareori am întâlnit oameni, personalități sau oameni mai puțin vizibili, cu funcții sub reflectoare, unele din postura exercițiului de voluntariat, care să strălucească prin modestie! O modestie nejucată artificial, o modestie izvorâtă, cred eu, din profunzimea credinței în Dumnezeu, a lui Hristos care ne spune: ” Îndrăzniți, și a voastră va fi lumea!” Nu a spus : ”Fiți obraznici!” sau ”Strigați cât mai tare, să le intre bine în cap!” Nu! Bunătatea nu țipă, nu se laudă, nu caută adepți. Există pur și simplu!

A fi rotarian înseamnă (după definiția dată de manualul de etică) să fii în slujba comunității mai presus de tine însuți. Înseamnă să fii gata să ajuți, fără să ceri ceva în schimb. Cu toate acestea, apare firească recunoașterea ( nu recunoștința) și atunci cei din jur, adică colegii rotarieni vor decide cine, când, unde, cum, vor alege pe unul de-al lor să le fie lider, inclusiv la nivel național. Timișoara a dat câțiva guvernatori excepționali de-a lungul timpului, între care prof. univ. Marian Mocan, care a revoluționat, pur și simplu, Districtul 2241, prin proiecte curajoase, strategii de viitor, a coagulat grupuri competente în jur și asta se simte și acum.

Am decis să fac public acest text, nu doar pentru Rotary, pentru că trebuie să recunoaștem calitatea umană, profunzimea, solemnitatea, dar și umorul fin al unui lider real. Acest an rotarian, încheiat ieri, 30 iunie, a fost unul cu rezultate excepționale, apreciate internațional, european, național, având un ”cârmaci” înțelept, modest și bun: Ovidiu Bunget. Modestia sa ar trebui să rămână un model de strălucire fără ”focuri de artificii”, fără fanfare în juru -i, fără osanale prefăcute. El a pus în valoare pe fiecare dintre noi, el este lider autentic.

Am așteptat să se încheie anul rotarian pentru ca nu cumva, din greșeală, desigur, cineva din afară sau din interiorul grupului să mă suspecteze a fi lăudătoare, deși este cam greu să suspectezi un jurnalist cu profund caracter critic de așa ceva…

Modestia poate străluci? Aș putea fi întrebată.

Da. Hristos nu a purtat Armani, dar strălucește și acum!

