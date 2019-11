Strănepotul compozitorului valsului “Valurile Dunării” a ridicat distincţia de cetăţean de onoare postomortem a muzicianului

Miercuri după amiaza, în Sala CLT a avut loc un moment emoţionant, pentru că viceprimarul Dan Diaconu i-a înmânat distincţia de Cetăţean de Onoare postmortem al Municipiului Timişoara conferită compozitorului Valurile Dunării, Iosif Ivanovici, strănepotului acestuia, pianistului Andrei Ivanovici.

În Laudatio, Dan Diaconu a arătat că: “Jovan Ivanović a fost un dirijor şi compozitor român, autorul celebrei piese “Valurile Dunării”. Creaţia lui cuprinde în majoritate dansuri(valsuri, cadriluri, polci) şi marşuri. Jovan Ivanović, cunoscut ca şi Iosif, Ion sau Ivan Ivanovici s-a născut în oraşul de pe Bega în anul 1845, în vremea când Timişoara făcea parte din Imperiul Habsburgic.

A intrat copil de trupă în fanfara Regimentului 6 Infanterie din Galaţi. Aici a luat lecţii de clarinet sub îndrumarea lui Alois Redl. A fost unul dintre cei mai talentaţi interpreţi din regimentul său, a studiat muzica la Iaşi sub îndrumarea pedagogului Emil Lehr. Ulterior, a fost dirijor al mai multor formaţii de muzică militară. Cariera desfăşurată în jurul ansamblurilor militare i-a sădit interesul pentru compoziţie, abordând genuri diverse, de la muzică militară (marşuri, piese pentru fanfară) la muzică uşoară (dansuri, precum vals, cadril sau polcă).

Jovan Ivanović este integrat generaţiei de compozitori de vals vienez, al cărei reprezentant de prim rang este Johann Strauss – fiul. În timpul petrecut la conducerea muzicii Regimentului 6 Linie din Galaţi compune în anul 1880 celebrul vals Valurile Dunării.

Publicistul lugojean Cristian Ghinea a făcut o descoperire interesantă legată de cunoscuta compoziţie “Valurile Dunării”. O scurtă perioadă de timp, Ivanović, a fost capel-maistru al fanfarei militare din Lugoj, ocazie cu care a cunoscut-o pe Sara Fried, o domnișoară de origine evreiască din Lugoj, care l-a inspirat să scrie valsul “Valurile Dunării”, care a făcut ocolul pământului, aducându-i celebritatea, lucrarea fiind tipărită la aproape fiecare editură muzicală străină.

Piesa a fost prezentă şi la Expoziţia Universală de la Paris din 1889, în aranjamentul orchestral semnat de Emile Waldteufel, bucurându-se de un succes fulminant.

Din 116 compoziții scrise de autori reputați, „Valurile Dunării” a fost aleasă pentru a fi imnul oficial al Expoziției Universale de la Paris, care a marcat și inaugurarea celebrului Turn Eiffel.

Astfel, piesa ”Valurile Dunării” a devenit imediat cunoscută în întreaga lume, revista berlineză Die Musik numindu-l pe Ivanović în 1903 – regele valsului românesc.

Datorită succesului piesei, de-a lungul timpului, în lume au apărut zeci de aranjamente orchestrale și interpretări ale valsului ”Valurile Dunării”.

În România îl găsim în interpretarea cântăreței de muzică ușoară Corina Chiriac sau a cântăreței de romanțe Ioana Radu, sub numele Barca pe Valuri. Soprana coreeană Yun Sim-deok a transformat valsul într-o poveste tristă, Imnul Morții. Într-un film de colecție, Dishonored, din 1931, celebra actriță Marlene Dietrich, interpretează la pian, o variantă a valsului lui Ivanović. În 1946, regizorul Alfred Green realiza un film biografic The Jolson Story, unde protagonistul intepretează valsul sub denumirea de The Aniversary Song, variantă cântată mai târziu de artişti celebri ca: Tom Jones, Frank Sinatra și Andrew Williams. Este păstrată doar linia muzicală, versurile fiind complet diferite. O altă variantă se poate asculta pe coloana sonoră a filmului Mayerling din 1968.

În 1901 Ivanović a compus piesa Sârba Moților și valsul Souvenir de l’Exposition, iar “Valurile Dunării”, putea fi auzită în toate grădinile și restaurantele din Bucureștii acelor vremuri.

În ceea ce priveşte cariera, Jovan Ivanović avansează până la gradul de inspector general al muzicii militare din România, iar datorită funcțiilor deținute întră în contact și cu Casa Regală a României. Astfel, scrie câteva lucrări pentru Palat, respectiv valsurile: Farmecul Peleșului, Carmen Sylva, Balul Reginei, Carol Marș, Les adores, Souvenir de Sinaia.

Se stinge din viață în anul 1902, după ce revenise la comanda muzicilor militare, în locuița sa din București şi lasă moştenire lumii întregi peste 350 de piese muzicale valoroase.

Jovan Ivanović, autorul unuia dintre cele mai cunoscute şi interpretate valsuri din lume, continuă să trăiască şi acum în inimile noastre adăugând o pagină de remarcabil talent şi profesionalism muzicii româneşti.

Având în vedere toate cele enumerate mai sus, precum şi faptul că reputatul compozitor Jovan Ivanović a fost numit post-mortem Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, prin HCL nr. 506 din 25.10.2019, propun să-i înmânăm acum acest titlu, în memoria străbunicului său, domnului Andrei Ivanovici, pianist de renume internaţional, strănepotul lui Jovan Ivanović”.

