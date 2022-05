Strategia de întreținere a drumurilor județene din Timiș a creat tensiune în ședința de plen a CJT

Raul Olajos, consilier județean USR – Plus, și Alexandru Proteasa, vicepreședinte CJ Timiș, de la PNL, au fost protagoniștii principali ai unei dispute apărute în plenul ședinței extraordinare a instituției, desfășurat miercuri. Cei doi au ”discutat” pe tema întreținerii drumurilor județean, cu trimitere spre acordarea unei părți din contracte către societatea de specialitate a administrației județene.

Olajos nu a fost de acord cu ideea centralizării acestei operațiuni de întreținere, considerând că s-ar fi putut opta pentru o… delegare la UAT din Timiș. Tensiunea discuțiilor s-a făcut simțită, chiar dacă plenul a fost online.

”Ne-a luat un an și jumătate să venim cu un plan de întreținere a drumurilor județene și a spațiilor adiacente. La județul Bihor, după trei luni au avut un proiect. Noi am copt-o un an și jumătate ca să dăm atribuire directă pe 1,3 milioane pentru patru loturi, când ar fi existat o variantă de conlucrare cu primăriile și UAT-urile din Timiș, în care se putea face o deconectare, în urma unei verificări. Noi abordăm lucrurile centralizat, ne ia un an și jumătate să venim cu un plan, pe care probabil o să-l executăm în următorul an și jumătate, după care o ne lăudam cu administrarea eficient în spatele unor proceduri administrative complexe și complete, dar pe care noi le facem bine și să ne creadă pe cuvânt cetățenii pentru care o facem, doar pentru că o facem în spatele unui brand politic. Nu se propune un plan pe patru ani de către o administrație care nu e bătută în cuie și nu e asumată că am venit foarte târziu cu un plan de întreținere a drumurilor foarte târziu, aproape la jumătatea mandatului și să nu ne grăbim să ne catalogăm singuri eficienți, suntem departe de cuvântul acesta. Efortul pecuniar e foarte mare, e centralizat și efectele încă nu se văd.”, a declarat Olajos.

Pus să conducă ședința de plen în locul lui Alin Nica, Alexandru Proteasa l-a combătut activ pe colegul său de coaliție.

”Domnule Olajos, dați-mi voie să vă corectez, pentru că ați făcut câteva afirmații care nu sunt reale. Probabil nu aveți acces la toate informațiile pentru că altfel ați fi avut un alt tip de discurs. Nu este vorba despre niciun repede înainte, raportul referitor la Service Cons Prest este pe tabletele dumneavoastră din luna aprilie, în 21 aprilie chiar v-am atras atenția să lecturați acest raport. Anul trecut s-a fost făcută licitația și au fost acordate toate tronsoanele de drumuri pentru întreținere. Noi am decis ca de anul acesta este ca anumite drumuri să fie gestionate de Service Cons Prest. Dorim să atribuim lucrările pentru întreținerea acestor drumuri către Giroc, către Moșnița sau către Aeroport, de exemplu, către societatea noastră deoarece nu suntem mulțumiți de partea de întreținere pe toate drumurile județene, și în mod particular pe aceste drumuri, care nu mai sunt niște drumuri județene, au devenit bulevarde în interiorul unor localități”, a spus Alexandru Proteasa.

