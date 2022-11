Strategie smart pentru educație, antreprenoriat și guvernare deschisă în următorii doi ani, la Timișoara

Zeci de specialiști în educație, antreprenoriat și guvernare deschisă din Timișoara au elaborat trei planuri locale de acțiune și pachete de resurse de informare și suport, cu scopul de a oferi un cadru coerent și strategic proiectelor dezvoltate în aceste domenii. O educație care urmărește standarde de calitate, comunități de profesori și directori de școli pentru formare continuă, cercuri de lucru cu părinți, elevi și profesori, educație extinsă pentru antreprenoriat, îndrumare și fonduri pentru inițiative de tip start-up, proiecte artistice care să familiarizeze timișorenii cu guvernarea deschisă sunt câteva dintre obiectivele pe care le cuprind cele trei planuri de acțiune locală. Descrierea proiectului, parcursul acestuia și resursele disponibile pot fi accesate pe platforma citycommons.eu.

Planurile Locale de Acțiune sunt un instrument de consens comunitar și politic, prin care dezvoltarea unui domeniu al orașului se întâmplă în mod strategic, planificat, măsurabil. Planurile identifică direcții strategice de schimbare, indicatorii care surprind progresul și criterii de validare a proiectelor care vor produce evoluția urmărită, cu o perioadă de implementare de 2 ani, acestea fiind documente relevante pentru viitoare inițiative de dezvoltare în educație, antreprenoriat și guvernare deschisă, care pot beneficia de finanțare publică.

Cele trei documente au rezultat în urma mai multor întâlniri a tot atâtea grupuri de lucru formate din membrii reprezentanți ai societății civile și membrii reprezentanți ai administrației publice locale.

“Un ecosistem educațional de succes își înțelege rolul în ecosistemul mai mare și caută să ofere și să primească într-o relație de simbioză cu celelalte ecosisteme. Ecosistemul educațional de succes înțelege că nu e singur. Când fiecare parte a sistemului se implică cu creativitatea și entuziasmul motivației intrinseci se întâmplă lucruri incredibile. Nu în cele din urmă, un indicator unitar legat de ce înseamnă calitatea în sistem, la care părinții, profesorii și chiar copiii să adere, un indicator care să fie făcut cunoscut și celorlalte ecosisteme, coagulează eforturile, nu permite pierderea de energie în direcții irelevante. Educația ne privește pe toți pentru că fiecare avem o predilecție naturală să îngrijim, să sprijinim creșterea unei noi generații. Nu cred că e vorba de a face pentru copii astfel încât ei să facă apoi pentru noi, să populeze fabricile și uzinele, să producă la PIB pentru pensiile noastre. E ceva intrinsec în noi, care ne cheamă spre mentorat, sprijin, implicare. De fapt nu educația ne privește pe toți, ci copiii ne privesc pe toți și ne amintesc de puterea noastră de a crea o realitate mai bună pentru ei acasă, la școală, în oraș, o realitate care să le permită să crească sănătos, cu încredere și curaj, în relații armonioase cu adulții ‘puternici’ și instituțiile create de oamenii mari”, Monica Diaconu – profesor și expert în educație, director Școala și Liceul Babel din Timișoara.

“Oportunitățile de antreprenoriat sunt peste tot, dar trebuie identificată problema reală a clientului potențial. Sigur că unele oportunități sunt mai valoroase decât altele tocmai pentru că sunt mai puțin accesibile, în sensul că necesită cunoștințe specializate despre o industrie. Exemplul pe care îmi place să-l dau este cel al antreprenorului care caută problema de rezolvat la clienții potențiali, între problemele pe care aceștia nu le pot rezolva într-un mod satisfăcător cu soluțiile pe care le au la dispoziție.

La Growceanu urmărim un traseu antreprenorial. Vedem ecosistemul și maparea lui astfel încât antreprenorul să știe în orice moment care îi sunt pașii următori și opțiunile disponibile ca un obiectiv cheie prin care toți actorii să lucreze împreună, articulat, la dezvoltarea startup-urilor din regiune”, Ciprian Man – antreprenor și co-fondator Growceanu.

“Guvernarea deschisă este o manieră de a guverna ce pune cetățeanul în prim-planul politicilor publice, presupune asumarea și implementarea în comportamentul autorității publice a unui grad ridicat de transparență instituțională, cetățenii pot afla cu un minim de efort de informare despre priorități și resurse alocate, respectiv despre motivele, argumentele pe care sunt fundamentate deciziile publice. Transparența instituțională este unul dintre principiile guvernării deschise. În același timp, guvernarea publică deschisă implică crearea de oportunități pentru implicarea cetățenilor în toate etapele ciclului de politică publică: elaborare, implementare și evaluare, prin proceduri la îndemână celor interesați. Practic, cetățenii sunt văzuți ca parteneri în procesul de guvernare. Cu alte cuvinte, guvernarea deschisă se face pentru cetățeni și împreună cu cetățenii”, Mihai Lisețchi – expert politici publice, fost secretar de stat în Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic.

Cele trei planuri de acțiune locale, precum și resursele asociate au fost elaborate în cadrul programului Upgrade My City, ediția 2022, care a beneficiat de finanțare prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Upgrade My City este un program inițiat în 2016 de Asociația Smart City și Ordinul Arhitecților din România filiala Timiș, care își propune să identifice și să susțină pentru implementare proiecte și programe/subprograme care pe termen mediu și lung să crească nivelul calității vieții în Timișoara.

În fiecare an, activitatea s-a conturat în jurul unor teme precum: comunitate, guvernare, urbanism, mobilitate, mediu, economie, educație, antreprenoriat, cu proiecte atemporale și care se dezvoltă continuu. Acestea fie sunt cu impact imediat pentru că oferă soluții, resurse, fie sunt cu impact pe termen lung pentru că dezvoltă direcții de acțiune în comunitate, acceptate, asumate și implementate de mai multe grupuri (învățământ, mediul IT, urbanism, comunitate etc.).

Până astăzi, 7 proiecte au fost finalizate și au continuitate precum Growceanu – inițiativă care sprijină antreprenorii, Unde Locuiesc Eu – platformă de date care oferă orientare la achiziția unei locuințe, sau Open Transport – date care facilitează accesul în timp real la transportul în comun.

Totodată, este un program care implică patru părți importante din comunitate: administrații publice, mediul academic, mediul de afaceri și societate civilă. Fiecare proiect generat de programul Upgrade My City implică cel puțin două dintre aceste părți, unele proiecte le implică pe toate cele patru.

Rezultatele Upgrade My City sunt disponibile online pe platforma www.upgrademycity.ro.

