Strigătul de ajutor al nefericitei mame, Vasilica, din Timișoara!

Mă numesc Ienci Vasilica, am 38 de ani, din Timişoara, cu doi copilaşi minori pe care îi cresc singură. Nu am serviciu și nici casă, stau în chirie, pe strada Cucului. Vă rog ajutați-mă! – așa își începe strigătul de ajutor nefericita mamă, către cetățenii din Banat.

Pentru ca durerea să fie și mai mare, Vasilica a suferit și un groaznic accident: în urmă cu doi ani a fost arsă de grad 3. I s-a vărsat o tigaie cu ulei fierbinte pe jumătate din trup. A trebuit să stea mai multe luni în spital, până când medicii au vindecat-o. Ea este și una dintre victimele violenţei în familie din Timişoara, de aceea își crește copiii singură. Nu are niciun sprijin de la nimeni, nici de la familie, fiindcă nu mai are, nici de la soț. Nu a reușit să se angajeze niciunde.

Nefericita mamă are nevoie de sprijinul nostru, al tuturor, indiferent dacă este financiar sau sub altă formă. Nu are niciun venit, în afară de ajutorul de stat pentru creşterea celor doi fii.

“Băiatul cel mic este bolnav de epilepsie şi trebuie să fie şi el tratat. În plus, trebuie să plătesc chiria, cheltuielile şi consumul de curent electric şi de gaz. Nu știu cum voi trece prin această iarnă, fiindcă totul s-a scumpit! Vă rog ajutați-mă cum puteți, fiindcă nu mai știu ce să fac. Mă puteți suna la telefonul: 0720.664.219. Mulțumesc”, este mesajul disperat al tinerei mame nefericite din Timișoara, duminică 7 noiembrie 2021.

