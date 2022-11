Student Deals, la Iulius Town: tu iei carnetul de student cu tine, noi îți dăm carnetul cu vouchere!

A trecut mai bine de o lună de la începutul anului universitar și deja simți că vrei vacanță, nu-i așa? Până în decembrie ți se pare că mai este o eternitate? Vino la Iulius Town, unde ți-am pregătit super reduceri și atmosferă de vacanță! Descoperă Student Deals!

Iulius Town ți-a pregătit Student Delas, ce conține oferte de neratat. Până la finalul anului, pe 31 decembrie 2022, ai parte de o sesiune de orientare… în shopping și voie-bună. În acord cu serile de toamnă care aduc împreună studenți de pretutindeni, cu al lor spirit de camaraderie și de aventură, Student Deals vine cu #ReduceriSpecialePentruStudenți.

Ne-am gândit la toate detaliile pentru ca tu să te bucuri de promoții și să ai o experiență de shopping fără cusur. Ia-ți carnetul de student și vino la Centrul Info și noi îți oferim încă un carnet, dar unul cu super reduceri!

Dacă vrei să dai un vibe nou garderobei tale, Colin`s, Xara Shoes, US Pollo Assn., D.S. Damat, Superdry, Triumph, Nissa și Hervis sunt brandurile de profil care ți-au pregătit vouchere în carnetul Student Deals. Teilor Exclusive și Meli Melo au reduceri la accesorii și bijuterii, iar dacă ești în căutarea unor parfumuri persistente sau a unor cosmetice de calitate, la prețuri cu discount, te așteptăm la Sense of Nature sau My Geisha.

Și restaurantele din Iulius Town ți-au pregătit câte un voucher în Student Deals: Ribs Grill, Choco World, Kartoffel, Chopstix și Dabo Donner. În același carnet mai găsești și discount-uri la Cărturești, GNC Live Well și NomasVello.

Comentarii

comentarii