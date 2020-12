Study In Timișoara: întâlnirea de la Inspectoratul Școlar Timiș – o ATU pentru educație

Joi 3 decembrie, a avut loc întâlnirea dintre prof. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. Florin Drăgan, rectorul UPT, prof. Octavian Crețu, rectorul UMFT, și prorectorul USAMVB, din cadrul Alianței Timișoara Universitară, cu inspectorul școlar general al ISJ Timiș, profesor Marin Popescu.

Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT, a explicat că întâlnirea, desfășurată la Inspectoratul Școlar General Timiș, a fost axată pe dezvoltarea relațiilor interinstituționale ce pot susține performanța și inovarea în educație.

Agenda întâlnirii a abordat teme legate de promovarea ofertei educaționale universitare în mediul preuniversitar județean și regional, crearea unor mecanisme interinstituționale pentru susținerea carierei didactice preuniversitare și formarea continuă, evaluarea eficientă și creșterea performanței în mediul rural, dar și sustenabilitatea parteneriatelor educaționale, pentru o practică cu rezultate concrete.

Alianța Timișoara Universitară ATU a stabilit în acest an cele mai solide parteneriate instituționale locale, cu Primăria și Consiliul Local Timișoara, cu Consiliul Județean Timiș, iar azi cu ISJ Timiș.

”Am reușit să stabilim aceste legături strategice, chiar dacă am trecut printr-o perioadă generală dificilă, pentru că suntem cu toții conștienți că generațiile viitorului au așteptări înalte, nu doar din partea școlilor și universităților, ci și din partea comunității timișorene, care merită să devină un eco-sistem educațional, în care pachetul de servicii urbane oferit elevilor și studenților să fie o adevărată atracție, sub îndemnul internațional pe care îl lansăm în acest prim an al ATU, pe o voce comună: Study In Timișoara”, spune rectorul Pirtea.

