Subprefectul Ovidiu Drăgănescu i-a cerut lui Cîțu sprijin guvernamental pentru Colterm

Ovidiu Drăgănescu, subprefectul de Timiș care a preluat și atribuțiile de prefect după demiterea lui Zoltan Nemeth, a participat joi, 21 octombrie, la o videoconferință organizată de (încă) premierul Florin Cîțu și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Tema discuțiilor fiind pregătirile pentru iarnă, Drăgănescu a deschis și subiectul Colterm, mai exact necesitatea acordării unui sprijin guvernamental pentru a putea fi acoperite costurile funcționării sistemului de termoficare pe timpul iernii.

Intervenția subprefectului în ședința cu Cîțu și Bode vine la trei zile de când primarul Dominic Fritz anunța intrarea în insolvență a companiei și la o zi de când reprezentanții municipalității timișorene anunțau că E.On va opri livrarea de gaz către Colterm pe 25 octombrie. Una dintre măsurile întreprinse de administrația Fritz pentru ținerea sub control a situației este aceea de a cere, prin intermediul prefecturii, alocarea unei cantități de cărbune din fondul național de rezervă. O altă cerință a primăriei ar fi ca guvernul să acorde direct sprijin financiar companiilor de termoficare din țară pentru achiziționarea de gaz.

„Marea noastră problemă, pe care am sesizat-o în videoconferință, este iminenta oprire a furnizării agentului termic în Timișoara din 25 octombrie, având în vedere că E-on va opri furnizarea de gaz de la această dată. Colterm, deși caută un FUI- furnizor de ultimă instanță pentru gaz, va intra oricum în insolvență, Primăria nu mai are capacitatea de a achita costurile impuse de E-on, așa că ultima speranță este o intervenție a Guvernului României. Am arătat faptul că sunt peste 50.000 de abonați, printre care toate spitalele, cu o excepție, marea majoritate a unităților de învățământ, a instituțiilor publice, a instituțiilor de cultură. Avem speranțe că vom găsi o soluție în timp util”, transmite Ovidiu Drăgănescu.

Cu această ocazie, subprefectul atrage atenția: „Administrațiile locale trebuie să asigure deja pregătirile pentru iarnă!”. Asta pentru ca „situația termoficării din Timișoara să nu se replice și către alte tipuri de servicii de care timișenii trebuie să beneficieze prin grija primăriilor”. Drăgănescu amintește că în fiecare localitate trebuie să existe contracte pentru deszăpezire.

„Fac apel către toate primăriile din județul Timiș, să aloce toate resursele necesare pentru a evita orice fel de sincopă în gestionarea sezonului rece”, încheie subprefectul.

