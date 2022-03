Subprefectul Ovidiu Drăgănescu îl acuză pe primarul Dominic Fritz de minciună în problema tichetelor de masă pentru vaccinați

Vineri, 18 martie, Primăria Timișoara trimitea, din senin, un comunicat de presă în care explica faptul că nu poate distribui tichetele de masă persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 pentru că nu ar avea acces la registru. Reprezentanții municipalității îi cereau DSP Timiș să facă acest lucru. Subprefectul Ovidiu Drăgănescu dă o replică: celelalte primării au putut să distribuie aceste tichete, numai primarul Dominic Fritz ar fi spus nu.

„După cum vedeți, de acum 10 zile primarul D. Fritz a spus NU acțiunii de distribuire a tichetelor de masă pentru persoanele vaccinate în Timișoara, nu azi când a catadicsit să dea și un comunicat. Toate celelalte primării au înțeles urgența acestei acțiuni și încearcă să ajute la distribuirea tichetelor înainte de expirarea lor și cetățenii să nu piardă acești bani, 100 lei, pe care statul i-a acordat”, precizează Drăgănescu într-o postare pe rețelele de socializare.

Acesta amintește că toate centrele de vaccinare au aparținut primăriilor, personalul lor a fost angajat de către primării: medici coordonatori, medici, asistenți, registratori. „Primăria a angajat pe cine a vrut, fără concurs sau altă selecție, iar Ministerul Sănătății i-a plătit! Este total neadevărat că nu există evidența persoanelor care s-au vaccinat! Ea există și este utilizată de toate celelalte primării din județ, care au preluat deja dosarele din centrele ce s-au închis până acum”, continuă subprefectul.

„De fapt, primăria are o singură și reală obiecție: că sunt prea multe persoane în Timișoara care beneficiază de aceste tichete. Da, așa este, dar dacă vrei să conduci un oraș mare îți asumi o activitate mai susținută decât la o primărie de comună. Mai ales că ai și un aparat in subordine mult mai numeros. Și chiar un salar de primar dublu față de orice alt primar din județ! Așa că ne-am bucura dacă și munca ar fi pe măsură! Munciți pentru miile de timișoreni vaccinați cu schemă completă, care vă vor aprecia pentru asta, nu pentru prefectură, DSP, guvern sau altcineva!”, conchide Drăgănescu.

Acesta atașează și adresa prin care a anunțat că distribuirea tichetelor nu este de competența primăriilor:

„JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2022-00574S/09 03.2022

Municipiul Timişoara nu are competente privind distribuirea tichetelor de masa (bilete de valoare) și nu are evidenta nominală a persoanelor indreptatite s& beneficieze de alocația de hrana in valoare totală de 100 de lei…

Tinand cont de principiul simetriei actelor juridice şi avand in vedere scopal determinat de către legiuitor la acordarea acestora, apreciem ca tichetele de masă trebuie restituite directiilor de sănătate publică judetene (entitate care le-a predat) de către medicul coordonator al centrului de vaccinare (entitate care le-a primit), in baza unui proces-verbal de predare-primite

Va multumim pentru colaborare!

Cu consideratie,

PRIMAR Duminic Fritz”.

