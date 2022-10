Subprefectul Sorin Ionescu a vizitat în adăposturile civile din Timișoara: „Siguranța cetățenilor (…) nu a reprezentat neapărat o prioritate pentru administrații”

Luni, 24 octombrie, Sorin Ionescu, subprefect de Timiș, a vizitat mai multe adăposturi civile din Timișoara. Împreună cu acesta, au făcut deplasarea și viceprimarul Cosmin Tabără – cel care a gestionat situația acestora –, dar și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș.

Atât Tabără, cât și Ionescu și-au prezentat concluziile în postări pe rețelele de socializare. Pe scurt, cei doi spun că gestionarea acestor adăposturi nu a reprezentat o prioritate pentru autoritățile locale, cu mențiunea că viceprimarul vorbește și despre responsabilitățile celor de la nivel național. Măsurile pe îndreptarea situație ar trebui luate cât mai rapid, se mai pun de acord cei doi.

Vă amintim că discuțiile despre aceste adăposturi au pornit încă de la izbucnirea războiului din Ucraina. După o primă inventariere, s-a constatat că numai unul dintre cele 87 are situația juridică „în regulă”. Până la finalul lunii septembrie 46 fuseseră intabulate, însă altele 40 se găseau într-o situație „mai complicată”.

Iată ce a scris Sorin Ionescu:

„SIGURANȚA cetățenilor în situații speciale și existența în condiții normale a unor adăposturi publice de protecție civilă nu au reprezentat neapărat o prioritate pentru administrațiile din Timișoara. Este de neînțeles acest lucru și inutil de a căuta vinovați. Trebuie luat în calcul faptul că dezastrele nu pot fi prevăzute, dar avem obligația să fim pregătiți pentru a le putea gestiona, măcar de acum încolo.

Inventarierea adăposturilor de protecție civilă din Timiș, planul de măsuri cu privire la îmbunătățirea gradului de protecție a populației prin aducerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă, identificarea soluțiilor pentru remedierea de urgență a deficiențelor adăposturilor de protecție civilă neoperative, asigurarea marcării tuturor adăposturilor de protecție civilă puse la dispoziția populației reprezintă măsuri prioritare pentru Comitetul Județean pentru Situații de Urgență din Timiș.

Am fost astăzi în câteva adăposturi de protecție civilă din Timișoara însoțit de viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabără. La cum se prezintă locațiile, măsurile trebuie luate în mod serios și urgent”.

Iată și postarea lui Cosmin Tabără:

„După Revoluție, adăposturile civile nu au fost considerate ca fiind o prioritate nici de către administrațiile locale, nici de către cele centrale. Mărturie îmi stă faptul că nu există o direcție distinctă pentru apărare civilă, ci doar o structură încorporată în cadrul ISU.

Cu 10 zile înainte de a se sesiza secretarul de stat Raed Arafat, în iarnă, am demarat procedura de identificare și inventariere a adăposturilor și a dotărilor acestora. Am trimis notificări către asociațiile de proprietari în vederea igienizării lor și a punerii la dispoziție. Am inițiat procedurile de intabulare a 50 dintre cele 87 adăposturi publice, acestea fiind în curs. Am prevăzut o sumă la bugetul local pentru a putea fi făcute, în prima fază, lucrări de urgență: etanșare, ventilație, parte electrică.

Azi, împreună cu subprefectul Sorin Ionescu, am trecut pe la câteva dintre aceste adăposturi. Am fost însoțiți și de Iulian Găurean – Protecția Civilă PMT, reprezentanți MApN și ISU. Concluziile rămân aceleași pe care le-am prevăzut la începutul anului prin demersurile făcute.

E bine că se conștientizează utilitatea acestor adăposturi și mă bucur că nu mai sunt singurul care vorbește despe importanța lor.

De menționat că, pe lângă aceste adăposturi publice, mai sunt și adăposturi private, care se află în evidența ISU. Legea prevede că orice imobil cu suprafață desfășurată mai mare de 600 mp, prevăzută cu subsol, trebuie să aibă în dotare și un astfel de adăpost, care în caz de nevoie devine public”.

