Succes total pentru expoziția Brâncuși de la Timișoara. Au fost rezervate peste 100.000 de bilete

Peste 100.000 de vizitatori au trecut sau vor trece până la închidere pragul expoziției Brâncuși: surse românești și perspective universale”, care are loc la Muzeul Național de Artă Timișoara. Deschisă pe 30 septembrie, aceasta va fi accesibilă publicului până pe 28 ianuarie.

Evenimentul a fost considerat de public, în cadrul unui sondaj IRES, evenimentul anului în România.

”Sunt recunoscător pentru numărul impresionant de vizitatori care au vizitat deja sau își doresc să viziteze expoziția „Brâncuși: surse românești și perspective universale”. De la deschiderea ei, pe 30 septembrie 2023, și până acum, expoziția se bucură de un mare succes, având peste 100.700 de rezervări. Considerată punctul culminant al Programului Timișoara, Capitală Europeană a Culturii, expoziția este reflectată la superlativ și în studiul realizat de IRES membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research), pe 2023,. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe parcursul unui an atât de special pentru Timișoara și vă reamintim că expoziția este deschisă până pe 28 ianuarie 2024”, a anunțat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Expoziția Brâncuși este finanțată de Consiliul Judeţean Timiş, fiind organizată de către Muzeul Național de Artă Timișoara, Fundația Art Encounters și Institutul Francez din România.

Comentarii

comentarii