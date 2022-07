Sudenții UVT de la programele de Masterat Didactic – la două stagii internaționale de formare, la Universitatea din Groningen și Masaryk din Brno

Programele de Masterat Didactic organizate de Universitatea de Vest din Timișoara au prevăzute mai multe activități exploratorii și de schimburi de bune practici, desfășurate, în special, prin stagii internaționale de formare.

În cadrul proiectului „Start în carieră prin master didactic” (Cod MySmis 2014+:140783), cadrele didactice și studenții au avut oportunitatea de a participa la mobilitatea realizată la Universitatea Masaryk din Brno (Cehia), în cadrul programului „Creativity in Theaching Summer School”, în perioada 11-15 iulie 2022. De asemenea, cadrele didactice și studenții din programul de masterat au avut oportunitatea de a participa la mobilitatea organizată în Olanda, la Universitatea din Groningen, în perioada 17-21 iulie 2022, în cadrul programului „Intercultural Competence”.

La Universitatea Masaryk din Brno (Cehia) au participat la activitățile programului „Creativity in Theaching Summer School” cadrele didactice Conf. dr. Marioara Nicoleta Filimon (Carabă), Lector dr. Diana Roman și Lector dr. Daniela Dascălu, care s-au aflat alături de reprezentanții Ministerului Educației, profesor Emanuela Alisa Nica și profesor Eugen Lungu, dar și de studenții Iulia Gallo, Dorian Erdei, Cristina Toma, Diana Alexan, Andrei Bărbuț, Diana Ciucian, Adriana Kiss, Ramona Humeniuc și Tamas Gergely. Participanții au urmat zilnic programul cursului de formare, cu sesiuni în plen cât și în grupe mici de lucru. Printre temele care au fost adresate în cadrul cursului s-au aflat:

Utilizarea eficientă a gândirii creative în practica de predare,

Stiluri de predare in-person,

Utilizarea de materiale și instrumente de predare și evaluare în sistem hibride și on-line,

Stimularea motivației elevilor pentru învățare,

Teorii ale creativității aplicabile predării,

Dezvoltarea materialelor creative pentru cursuri in-person.

La finalul stagiului de predare toți cursanții au fost evaluați pe baza unui chestionar cu itemi din materialul prezentat în cadrul cursului, dar și cu aspecte care țin de acordarea unui feed-back pentru cadrele didactice implicate în procesul de predare și cele implicate în organizare.

În cadrul mobilității de la Universitatea din Groningen, echipa de la UVT a participat la activitățile din cadrul programului „Intercultural Competence”. În echipa de la UVT s-au aflat conf. dr. Nicoleta Adina Stefu, conf. dr. Darius Borovic, conf. dr. Marioara Carabă, lector dr. Simona Adam, asist. dr. Adina Datcu, care au participat la activitățile programului de formare din cadrul programului împreună cu studenții: Valentina Luiza Galbenu, Iulia Gallo, Dorian Emeric Erdei, Andreea Cornelia Biricioiu, Florina Biro, Daniel-Gabriel Urs, Catalina Raluca Doroftei, Mihai-Teodor Damian, Iulia Adelina Bunduruș și Ramona Humeniuc. Participanții au urmat zilnic programul cursului de formare, cu sesiuni în plen cât și în grupe mici de activitate.

Materialul suport pentru temele predate, discutate, analizate și dezbătute în cadrul cursului au fost puse la dispoziția cursanților și în format online, pentru fiecare temă abordată. Printre temele care au fost adresate în cadrul cursului de formare au fost și cele grupate în jurul titlurilor date modulelor de lucru:

Prin ce diferă culturile,

Modele de dezvoltare interculturală,

Dezvoltarea competențelor interculturale,

Conceptul de Iceberg al culturii,

Universal, personal și cultural în comportamentul uman.

Prezentările au fost însoțite de discuții și de exerciții, organizate în grupe de lucru de câte 3-4 persoane. Exercițiile au constituit totodată o modalitate de evaluare formativă, participanții la curs primind feedbackul și recomandările formatorilor de la Universitatea din Groningen. La finalul stagiului de predare, toți cursanții au parcurs un chestionar de feedback cu privire la derularea și organizarea cursului.

Diana Alexan, studentă participantă în mobilitatea de la Brno: „Pentru mine, participarea la Școala de vară „Creativity in Teaching” organizată de Centrul Lingvistic al Universității Masaryk din Brno, a însemnat descoperirea unor metode și instrumente didactice inovative, am perceput-o ca pe o provocare din care am avut chiar multe de învățat. Dorind să predau Biologie, o știință exactă, este important ca lecțiile să fie atractive și interesante pentru elevi, iar cursurile din aceste zile de mobilitate mi-au demonstrat că orice disciplină poate fi predată într-un mod distractiv, creativ, dar foarte eficient. Am fost entuziasmată să găsesc cadre didactice care au susținut cursuri interesante, cu multe elemente practice, și consider că toate aceste formule ne-au făcut să ieșim din zona noastră de confort și să realizăm cât de utilă poate fi creativitatea în procesul educațional.”

Cătălina Doroftei, studentă participantă în mobilitatea de la Groningen: „Pentru mine, experiența avută în Groningen, oferită de Masteratul Didactic, a fost unicată. Și asta în întregime, pornind de la cursul care ne-a fost explicat în amănunt de un cadru didactic, care ne-a tratat ca și cum am fi studenții universității lor, până la colectivul pe care l-am avut. Am avut câteva zile petrecute alături de colegii și cadrele didactice din Universitatea de Vest Timișoara care nu pot să le compar cu alte experiențe. Per general, acest curs și călătorie în Groningen a fost una pe care nu o voi uita”.

