Sugestii, critici și întrebări la dezbaterea publică a regulamentului pentru terase

Vineri, 19 mai, Primăria Timișoara a organizat o dezbatere pe tema regulamentului pentru autorizarea teraselor. Spre deosebire de evenimentele asemănătoare anterioare, acesta a stârnit destul interes, în mod special din partea patronilor din HoReCa, fiind înscrise 20 de persoane care au dorit să ia cuvântul. În general, acestea au fost de acord că regulamentul vechi, din 2011, trebuia schimbat, că cel propus este vizibil mai bun, însă și aici au găsit anumite sugestii, întrebări și critici. Arhitectul-șef Gabriel Almăjan, city-managerul Matei Creiveanu și consiliera locală USR Paula Romocean le-au răspuns acestora.

„Ne dorim ca spațiul public să fie sigur, rezilient, incluziv, de calitate și să aibă măcar acea componentă de îmbinare potrivită între toate elementele constituite. Începând de la mobilierul urban, terase sezoniere, clădiri, clădiri provizorii ș.a.m.d. (…)Trebuie doar să existe o adaptare la fiecare caz în parte. Nu există situații imposibile. Trebuie să existe soluții care, pe de o parte, să nu dăuneze nici imaginii orașului, nici intereselor legitime ale celor care operează aceste activități, pe de altă parte”, a declarat arhitectul-șef Gabriel Almăjan, la începutul dezbaterii.

În ceea ce privește regulamentul, în varianta propusă, operatorii economici au avut mai multe sugestii. Printre altele, aceștia au propus eliminarea prevederii prin care se putea propune suspendarea la oricare trei abateri, permitea mai multor tipuri de umbrele, a panourilor anti-vânt sau altor elemente punctuale, interzicerea circulației bicicletelor și scuterelor pe culoarul dintre terasă și clădire. Problematică ar fi și procedura de avizare, însă reprezentanții primăriei au promis digitalizarea, pe viitor, a acesteia.

Multe dintre prevederile din regulamentul propus, au constatat participanții la dezbatere, se regăseau și în cel care încă este în vigoare. De exemplu, cea privind programul în anumite zone. Toți comercianții au cerut prelungirea acestuia, iar cu o propunere a venit Roxana Iliescu, consilier local PRO România: ora 4 pentru malurile Begăi; ora 2 pentru zona centrală.

Mai multe discuții au fost pe problema publicității pe umbrele. „Solicitarea noastră nu era despre reclama la branduri. Era despre inscripționarea cu numele fiecărei societăți – puteți stabili dumneavoastră un font comun – pentru a ne delimita cumva. Nu vrem să venim cu umbrele roșii, albastre, verzi. Suntem de acord cu ce spuneți dumneavoastră, să fie crem-albe, dar să ne permiteți să ne delimităm cumva”, a spus unul dintre operatorii economici.

La fel, discuții mai largi au fost și pe prevederile care interzic concertele live și muzica la difuzoare, dar și emisiuni de divertisment sau sportive, pe terasele din anumite zone. Operatorii au cerut „reglementare” nu „interzicere” în cazul acestor activități. Ar putea fi, totuși, organizate unele evenimente punctuale. Criticate au mai fost și alte prevederi: reducerea lățimii teraselor din Piața Unirii de la 10,5 la 7m, pentru a fi asigurat un culoar de 3 metri lângă clădiri; asigurarea unui culoar prea lat pe mijlocul anumitor străzi mai înguste; interzicerea racordării teraselor la rețeaua de energie electrică.

A existat și un caz particular când un operator a vorbit de faptul că, deși a investit peste 500.000 de euro, noul regulament i-ar interzice să își țină deschisă terasa. Este vorba despre localul din Piața Libertății de lângă băile turcești. Aici, problema ar fi că, încă de când a fost renovată Piața Libertății, anumite vestigii ar trebui protejate. Reprezentantul societății a continuat: „Se pot găsi soluții. Dacă ar fi fost pusă în valoare acea zonă, am fi putut să fi pus mesele pe lângă acele demarcații. Nimeni nu a știut că acolo sunt băi turcești. Ne interziceți, practic, să ne desfășurăm activitatea. (…) Am investit, am și obținut autorizația, am plătit, iar acum mă trezesc cu un alt regulament, dintr-o dată! După 11 luni de activitate, mă puneți să arunc la gunoi peste 100.000 de euro, că sunt băile turcești pe acolo! Pe bune?”. După mai multe contre, până la urmă, reprezentanții primăriei i-au promis că vor încerca să găsească o soluție ulterior. La fel, și în cazul altor situații particulare.

Regulamentul poate fi consultat pe site-ul primăriei la: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=817E570B2FE87C63C225883100487772. Acesta ar putea, însă, suferi modificări în urma acestei dezbateri până să ajungă în plenul Consiliului Local.

Comentarii

comentarii