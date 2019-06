Sunetul muzicii – un spectacol caritabil încântător pentru cei 200 de beneficiari ai Fundației Pentru Voi Timișoara

Marți, 18 iunie 2019, seara, Gala “Pentru Voi” – cel mai important eveniment caritabil din Timișoara, destinat persoanelor cu dizabilități intelectuale – a avut un format nou.

Cu acest prilej, musical-ul “Sunetul Muzicii” a fost pus în scenă pentru prima dată la Opera Română din Timișoara, cu soliști, cor și orchestră.

Laila Onu, directorul Fundației Pentru Voi a spus:

”A fost un spectacol încântător, pe care ni l-au oferit studenții Facultății de Muzică din Timișoara! Talent, entuziasm, voci excepționale, joc actoricesc deosebit, regie foarte inspirată, decoruri, costume, totul a fost la superlativ!

Iar publicul a umplut până la refuz Sala Operei: stalul, lojele și balconul au fost pline, s-a stat în picioare la balcon.

Mulțumim tuturor: artiștilor, doamnei decan Violetă Zonte, regizorului Nicu Brânzeu, maestrului Peter Oschanitzkyi! Ați făcut un spectacol de mare clasa!

Multe mulțumiri prietenei noastre Dalida Elena Groza, care a prezentat spectacolul cu farmec și pricepere.

Mulțumim partenerilor media TVR Timișoara, Ziua de Vest și Radio Timișoara!

Calde mulțumiri sponsorului nostru Berg Banat SRL, Dan și Horea Vișoiu, și noului nostru prieten Andrei Mirlogeanu de la platforma Goin.

Last but not least multe, multe felicitări minunatei echipe a Fundației Pentru Voi, care a excelat și de acesta dată, organizând un eveniment de excepție!

Un gând de recunoștință tuturor spectatorilor care au răspuns invitației noastre!”, a fost mesajul Lailei Onu.

Spectacolul a fost caritabil, pentru susținerea serviciilor sociale furnizate de Fundația Pentru Voi, de care beneficiază 200 de persoane cu dizabilități intelectuale.

