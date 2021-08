Sunetul Sinagogilor! Circuitul de concerte va debuta la Sinagoga Neologă Lugoj

„Sunetul Sinagogilor” duce muzica acolo unde aceasta are puterea de a genera o schimbare. Proiectul, organizat de Asociația Pantograf, urmărește includerea a cinci sinagogi din regiunea Banat și Crișana în circuitul cultural regional și național, prin susținerea unor evenimente de mare ținută în aceste zone. Proiectul debutează cu un concert excepțional pentru vioară și orgă care va avea loc în 22 august, de la ora 19.00, la Sinagoga Neologă Lugoj. „Proiectul crează o legătură prin muzică între patrimoniul construit și cel imaterial al comunităților evreiești din Banat și Crișana”, declară organizatorii. Concertul propus publicului meloman lugojean este parte din prima ediție a turneului „Sunetul Sinagogilor”, un program-pilot ce se dorește a deveni un festival anual de muzică cultă în sinagogi din Banat și Crișana. Scopul proiectului este acela de a stimula turismul cultural în regiune și de a pune în valoare un patrimoniu inedit, adesea într-o stare avansată de degradare. De asemenea, își propune să readucă în actualitate, prin compoziții contemporane prezentate în primă audiție în România, rădăcinile otomane, sefarde și balcanice ale muzicii românești, precum și opere ale unor compozitori evrei sau din Europa Centrală. În cadrul evenimentului de la Sinagoga Neologă din Lugoj va avea loc un concert pentru publicul larg, de la ora 19, dar și un concert explicativ pentru copii, de la ora 16. Concertul pentru vioară și orgă susținut de Clara Cernat (vioară) și Thierry Huillet (orgă), în cadrul primului turneu „Sunetul Sinagogilor”, propune compoziții de inspirație sefardă și evreiască, dar și lucrări în primă audiție absolută. Violonistă şi violistă, Clara Cernat este extrem de apreciată în muzica de cameră şi o interpretă recunoscută a pieselor enesciene. A debutat la vârsta de 15 ani ca solistă a Orchestrei Simfonice din Arad şi a avut o evoluţie muzicală excepţională, care a culminat cu obţinerea a cinci premii internaţionale, o activitate concertistică prolifică şi numeroase înregistrări. Cariera sa a evoluat pe importante scene ale lumii, printre care: Opera din Beijing NCPA, Seoul Arts Center, Centrul Cultural Kirschner din Buenos-Aires, Filarmonica din Roma, Teatrul Liceo, Palatul muzicii şi Auditoriul din Barcelona, Salle Gaveau din Paris. Thierry Huillet, compozitor și dirijor, a câştigat de-a lungul carierei sale numeroase premii internaţionale, printre care: prestigiosul „Grand Prix” la Cleveland International Piano Competition S.U.A, premiul Busoni şi o distincţie în cadrul Competiţiei Internaţionale de pian de la Tokyo. A susţinut sute de recitaluri şi concerte cu orchestra, şi a înregistrat pentru Radio-France, R.A.I., Radio Suisse Romande şi Radiodifuziunea Română. A fost invitat să interpreteze principalele concerte de pian cu orchestre faimoase, a dirijat si susţinut recitaluri în Franţa, S.U.A., Japonia, Coreea de Sud, China, Italia, Spania, Austria, Malaezia, Argentina, Peru, Chile, Belgia, Brazilia, România, Philipine, Guatemala, Slovenia, Ungaria, Portugalia etc. Lucrările compuse de Thierry Huillet au fost interpretate în cadrul marilor festivaluri de profil din lume. Compozițiile lui Thierry Huillet sunt publicate la „Editions Alphonse Leduc” și „Editions musique21-Lelia Productions”, Paris. Programul evenimentului este un melanj fermecător de nuanțe sonore tradiționale și contemporane: Max Bruch – Kol Nidrei, „Hebrew Melody”; Ernest Bloch – „Nigun” din tripticul Baal Shem, „Pictures of Chassidic Life”; Henryk Wieniawski – „Réverie”; Thierry Huillet – „Rhapsody” (primă audiție absolută); Cântec tradițional evreiesc, „Shalom Alechem”; Johann Sebastian Bach – „Sarabanda în Re minor”; Ciprian Porumbescu – „Balada”; Henryk Wieniawski – „Fantaisie Orientale”. De la ora 16.00, Clara Cernat și Thierry Huillet susțin un concert explicativ inedit dedicat copiilor cu vârsta între 8 și 14 ani. Cei mici sunt invitați să participe activ la călătoria în fantastica lume a muzicii clasice, programul pregătit pentru tânărul public fiind unul deosebit. Concertul va îmbina explicațiile cu intermezzo-uri muzicale, fiind coordonat de muzicieni care vor prezenta într-o manieră ludică și interactivă, instrumentele, temele muzicale care l-au inspirat pe compozitor și cum au fost prelucrate acestea în cheie contemporană. Participarea la eveniment este gratuită și se realizează pe bază de înscriere. Durata concertului este de 60 de minute. Intrarea la eveniment este liberă în limita locurilor disponibile, pe bază de vaccin anti-COVID sau test PCR negativ. Evenimentul este organizat de Asociația Pantograf, finanțat de AFCN, Ministerul Culturii și Centrul de Proiecte Timișoara, având paarteneri Comunitatea Evreilor din Lugoj, Comunitatea Evreilor din Caransebeș, Institutul Francez Timisoara și Orchestra de Cameră din Toulouse.

