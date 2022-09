Sunt scumpe imobiliarele în Dumbrăvița sau Giroc? Un dezvoltator propune aceleași condiții, dar mult mai ieftin, într-un nou cartier în Remetea Mare

Din cauza „boomului” din ultimii ani de pe piața imobiliară din zona metropolitanei a Timișoarei, cei care înainte ar fi căutat case sau apartamente în Dumbrăvița sau în Giroc ajung acum să se reorienteze către alte comune din imediata apropiere a municipiului. La Remetea Mare, de ce nu? Un dezvoltator propune nu mai puțin decât un întreg nou cartier, cu case, vile, vile cu apartamente, blocuri, grădiniță, parcuri și zonă comercială, pe o suprafață de peste 100.000 de metri pătrați.

În noul cartier deja sunt trase curentul, gazul și apa, iar pentru canalizare este așteptată în următoarea perioadă extinderea rețelei în Ianova și Remetea. Cât despre construcții, Francesco deja caută clienți pentru primele duplexuri ridicate. În perioada următoare vor apărea și locuințe individuale, după care și blocurile. În paralel, vor fi amenajate zona comercială, două parcuri și o grădiniță. Toate acestea în nu mai mult de trei ani de zile.

Există trei căi de acces în cartier dinspre strada principală a Remetei (DN6), trei dinspre vatra veche a satului și una dinspre Ianova. Cel mai important ar fi accesul direct din sensul giratoriu de pe DN6, unde va fi amenajată și o stație de autobuz. Locație „mai șmecheră decât Parcul Rozelor din Timișoara”, după cum îi place dezvoltatorului să glumească. Totuși, peste trei ani – promite dezvoltatorul – cartierul se va compara cel puțin cu locații asemănătoare din Moșnița Nouă sau Dumbrăvița. Asta în condițiile în care prețurile sunt și vor rămâne mult mai mici.

Cartierul aflat spre ieșirea din Remetea (cum vii dinspre Timișoara, pe DN6) încă nu are nume. Propunere de denumire există momentan numai pentru strada principală: „strada Soarelui”. Nu, dezvoltatorul nu s-a inspirat de la cartierul favorit al fostului primar al Timișoarei, Nicolae Robu. „Asta am văzut prima dată când am ajuns aici: soarele. Are și semnificația de speranță, optimism”, ne explică Francesco.

„Va fi un cartier mare, care va avea peste 600 de locuințe: case și apartamente. Vom avea 14 străzi cu o lățime de 12 metri. Șapte pentru carosabil și câte doi și jumătate pentru trotuar și spațiu verde pe fiecare parte. Tot în acest cartier vor fi prevăzute și două parcuri, unul de 2.314 metri pătrați, altul de 4.160 metri pătrați. Aici se pot construi case individuale, duplexuri, apartamente tip studio de o cameră, de două camere, de trei camere, penthouse-uri. Poți să cumperi și terenul și să îți ridici singur casa, dacă vrei”.

Pentru a putea avea o perspectivă, va prezentăm și un plan al cartierului. Cu roșu sunt demarcate viitoarele construcții, zona albă va fi pentru construcții P+7, iar cu galben, albastru și cu roz sunt demarcate spațiile viitoarei zone comerciale. În total, vorbim de 138.000 de metri pătrați: aproximativ 120.000 pentru construcții și restul străzi.

Pentru a vă face o idee și despre preț, pentru un duplex cu 83 de metri pătrați utili și peste 120 de metri pătrați de curte, Francesco cere 99.500 de euro. Numerele de telefon la care vă răspunde Francesco sau unul din agenți este: 0741-202000 sau 0735-253171.

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina web a dezvoltatorului și pe pagina de facebook.

Mai multe detalii vă vom oferi într-un material viitor.

Comentarii

comentarii