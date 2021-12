Sunteți nemulțumiți de viața din Timișoara? Aici puteți spune de ce!

Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Primăria Timișoara, lansează o nouă consultare publică, în cadrul proiectului „Barometrul, privind calitatea vieții în Timișoara”, o anchetă sociologică bazată pe un chestionar adresat locuitorilor orașului.

Scopul cercetării este de a susține administrația publică locală pentru înțelegerea nivelului și dinamicii diferitelor aspecte ale calității vieții timișorenilor. Rezultatele obținute vor conduce la obținerea de ghidaje pentru politicile publice și vor contribui la optimizarea impactului proiectelor de investiție ale orașului.

Cercetători în sociologie, geografie socială și științe ale comunicării de la Universitatea de Vest au dezvoltat un instrument de măsurare a percepției oamenilor față de calitatea vieții lor în Timișoara, conform normelor metodologice în domeniu, pe un eșantion reprezentativ.

Chestionarul este structurat pe analiza celor cinci dimensiuni utilizate în cadrul Eurobarometrului Quality of Life in European Cities: satisfacţia cu privire la condiţiile de viaţă din oraş, opinia oamenilor despre oraşul lor, satisfacţia cu privire la problemele de mediu, satisfacţia cu privire la viaţa personală şi identificarea celor mai importante trei probleme ale oraşului. În plus față de anii precedenți, o secțiune dedicată este alocată digitalizării.

Fiecare răspuns contează!

”Vă invităm astfel să dedicați 15 minute pentru a completa chestionarul: https://barometrul2021-online.questionpro.com/. Respondenții pot câștiga vouchere de 100 de lei pentru timpul investit în completarea integrală a chestionarului”, îndeamnă UVT.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea: „UVT este un actor implicat în viața comunității, oferind multiple instrumente de cercetare și acțiune pentru dezvoltarea centrului universitar timișorean. Sondajul de opinie privind calitatea vieții în Timișoara se află printre cele mai importante metode de cunoaștere ale vieții sociale din comunitatea noastră. Vă invităm să accesați platforma online deschisă pentru completarea sondajului, fiecare răspuns având importanță și relevanță pentru configurarea tabloului de ansamblu asupra curentelor de opinie din Timișoara.”

