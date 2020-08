Supărat pe toată lumea. Nicolae Robu se simte boicotat de șefii din PNL şi se vede în situaţia meşterului Manole

Nici măcar atunci când PNL e la putere, şi la nivel naţional, dar şi local, Nicolae Robu nu scapă de boicot! Cel puţin aşa consideră cel în cauză, iar el nu se referă doar la „clasica” presă rea şi plătită numai el ştie de cine, dar chiar şi de o parte din conducerea partidului, a lăsat să se înţeleagă, chiar dacă nu a spus-o direct. Vineri, până şi angajaţii primăriei, acolo unde susţine mai nou conferinţele de partid, l-au deranjat pe Robu, chiar pentru a doua oară în aceiaşi săptămână!

El a subliniat că nu s-a putut doar cu munca, ci a trebuit chiar să se şi lupte cu cei „răi” pentru a face bine.

„Nu întotdeauna lucrurile decurg așa cum ne dorim. Ești culpabil atunci când dovedești indolență. Mie așa ceva nu mi se poate reproșa. Mereu am avut și de luptat, nu doar de muncit. A trebuit să suport calomniile și atitudinile de boicot pe care le-am avut în permanență. Fără să vă spun concret, deși mă abțin nu greu să nu vă spun concret, le am și astăzi. Da, le mai am și astăzi cu PNL la putere la nivel național și la nivelul municipiului Timișoara. Despre asta vom vorbi altă dată, poate”, a spus Robu.

Întrebat despre cine îl blochează la Bucureşti, el a rămas la fel de criptic ca şi afirmaţiile de mai sus, a insistat că nu spune acum, dar va veni vremea când o va face, deşi nici aceasta nu e sigur.

„Va veni vremea când poate vom vorbi, poate nu o să vină, nici într-un caz nu voi face precizări acum”, a mai susţinut Robu.

Atacuri sunt câte vrei, spune acesta, dar nu va răspunde lor. El a comparat situaţia în care se află chiar cu legenda meşterului Manole.

