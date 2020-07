Super-campionul din Timișoara – Vlad Neaga – învingător în cursa clasei regină MotoRC, etapa a doua

Cea de-a doua etapă a campionatului MotoRC, desfășurată în weekend-ul 3-5 iulie, a adus multă satisfacție echipei VN Motorsport, prin succesul înregistrat de pilotul timișorean Vlad Neaga, la clasa Stock 1000, în cea mai spectaculoasă dintre curse. Veselie mare, dar și căldură mare!

Pentru a doua oară consecutiv, Vlad a reușit să treacă primul linia de sosire, într-o competiție care impune multă rigoare, curaj dar și creativitate în pilotaj, tocmai această inedită caracteristică ridicând standardul acestui sport.

Vlad, copilul care la 10 ani nu s-a temut să încalece o motocicletă, a cultivat de-a lungul anilor răbdarea în a obține rezultatele extraordinare de azi, entuziasmul pentru acest sport fascinant pentru mulți dintre noi și perseverența de a depăși obstacolele impuse de logistica precisă a competiției.

În cazul lui Vlad Neaga, aceasta este combinația imbatabilă pentru succes.

Nici susținătorii, dar nici stafful echipei nu au dus lipsă de emoții și răsturnări de situații în această a doua etapă a competiției.

Sesiunea de calificări Stock 1000 de sâmbătă a fost întreruptă de ploaie, după numai trei tururi de circuit, iar Vlad, chiar dacă a avut cel mai bun timp în atrenamente, se poziționează pe a doua grilă la startul cursei.

Duminică, în warm-up, Vlad a obținut cel mai bun timp al week-end-ului, pe o temperatură foarte ridicată care depășea la nivelul asfaltului 50° Celsius. Pe asemenea temperaturi are de suferit și pilotul, din cauza deshidratării, și anvelopele care se uzează repede și se supraîncălzesc! Surpriza a fost că nici asfaltul nu a rezistat acestei temperaturi și ca atare s-au desprins mici bucăți de pe traseu, deteriorându-l și punând la încercare piloții.

Cum relatează Vlad cursa:

“Pornind de pe poziția a patra, știam că startul este unul crucial, așa că am ales o trasă diferită față de ceilalți concurenți, am preferat să merg pe exterior și să duc o viteză mai mare pe viraj. S-a dovedit a fi alegerea corectă, astfel că deja din al doilea viraj, eram pe locul secund. Duelul cu Cătălin Cazacu s-a repetat și acum, l-am urmărit, și în mai puțin de două tururi am reușit să-l depășesc. Mă așteptam ca înspre finalul cursei să-mi fie atacată poziția de lider și m-am concentrat să păstrez un ritm constant, să nu fac greșeli, și să-mi gestionez cât mai bine resursele. Cu patru ture înainte de final, atacul lui Drăghici n-a avut sorți de izbândă, am reușit să revin imediat în frunte și să câștig apoi cursa!

Comentarii

comentarii