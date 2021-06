Super- spectacol folcloric, cu 32 de artiști la o oră distanța de Timișoara

Primăria și Consiliul Local Mănăștiur Timiș organizează ediția a șasea a Festivalulului memorial „Virgil Stoian (Ghilă) 2021, pentru comemorarea celui care a fost un renumit instructor de dansuri populare, apreciat de toți cei care l-au cunoscut, pregătind de-a lungul timpului foarte multe generații de copii din comuna Mănăștiur.

La festivalul memorial care va avea loc duminică 1 august de la ora 14.00, vor participa 32 de artiști. 12 vor fi invitați speciali, printre care talentata artistă de muzică folclorică Daniela Ploia (foto), Ionuț Andrieș și Ionuț Runcan.

Oganizatorul artistic al festivalului este coregraful Dumitru Răduțiu care are o implicare deosebită, an de an, evenimentul fiind mult apreciat de iubitorii de folclor

