Superconcert la Timișoara cu Romanian Chamber Orchestra, la 140 de ani de la nașterea compozitorilor Enescu și Béla Bartók

În cadrul turneului din acest an, Romanian Chamber Orchestra va prezenta, în 17 august, la Opera Română Timișoara, în premieră absolută lucrări propuse de doi tineri compozitori de excepție – Oana Vardianu și Alin Constantin Chelărescu.

Ei sunt câștigătorii apelului “Call for Scores” (apel pentru lucrări), lansat cu prilejul celei de-a treia ediții a proiectului Romanian Chamber Orchestra. Opusurile scrise de cei doi compozitori, intitulate Genesis și Panicademica, vor fi interpretate în primă audiție absolută, fiind integrate în programul din care fac parte și lucrări ale unor compozitori emblematici, precum Béla Bartók, George Enescu și W. A. Mozart.

Concertele din acest an vor avea loc la Timișoara – în data de 17 august la Opera Română, pe 19 august la Ateneul Român din București – în cadrul Festivalului Internațional “Vara Magică”, și în data de 20 august la Sibiu în Piața Mare – în cadrul Festivalului Internațional de Teatru. Toate concertele vor avea loc începând cu ora 19:30 și vor avea o durată de 70 de minute.

Programul turneului Romanian Chamber Orchestra 2021 cuprinde următoarele lucrări: Dansuri populare românești de Béla Bartók, Intermezzi op. 12 de George Enescu, Simfonia nr. 40 de W. A. Mozart și cele două lucrări în premieră absolută – GENESIS de Oana Vardianu și PANICANDEMICA de Alin Constantin Chelărescu.

Lucrarea Genesis de Oana Vardianu, studentă în anul al II-lea la Universitatea Națională de Muzică din București, formează o comunicare permanentă între trecut și prezent, sugerând devotamentul pe care oamenii, printre care și compozitorii George Enescu și Béla Bartók, îl pot dărui muzicii tradiționale. Opusul are ca scop principal explorarea originilor muzicale, reprezentate de teme stilistic tradiționale tratate în viziune conceptuală proprie.

Pandemica de Alin Constantin Chelărescu, masterand în cadrul Universității Naționale de Muzică din București, pune la încercare condiția umană prin prisma unei călătorii cu mai multe destinații neașteptate. Tema călătoriei reprezintă vremurile pandemice care l-au aruncat pe om în fața unor provocări imprevizibile.

Programul turneului din acest an este constituit în jurul a două elemente – comemorarea a 140 de ani de la nașterea compozitorilor George Enescu și Béla Bartók, și a trăirilor avute pe timpul pandemiei.

Ansamblul Romanian Chamber Orchestra are în componența sa pe unii din cei mai valoroși muzicieni români care activează în orchestre de renume din străinătate și din țară, și este dirijat de maestrul Cristian Măcelaru, unul dintre cei apreciați dirijori pe plan mondial, dirijor principal al “WDR Sinfonieorchester Köln” și Director Muzical al Orchestrei Naționale a Franței.

Promotorul proiectului Romanian Chamber Orchestra este Asociația Trib’Art (Tribul Artistic) din Timișoara, asociație care implementează manifestări cultural-artistice la un nivel înalt, cu impact național și internațional.

Un punct de reper pentru cultura românească, Romanian Chamber Orchestra este singurul proiect care reunește diaspora acasă, aducând laolaltă 29 de muzicieni români care fac performanță atât în țară, cât și în unele dintre cele mai importante orchestre ale lumii. Ansamblul este dirijat de maestrul Cristian Măcelaru, unul dintre cei renumiți dirijori pe plan mondial, dirijor principal al “WDR Sinfonieorchester Köln” și Director Muzical al Orchestrei Naționale a Franței.

Câștigător în anul 2020 al Premiului Grammy la categoria „Cea mai bună interpretare instrumentală solo”, Cristian Măcelaru este în prezent dirijorul principal al renumitei orchestre WDR Sinfonieorchester din Köln și director artistic al Orchestrei Naționale a Franței. Cariera de dirijor și-a început-o alături de Orchestra din Philadelphia, ansamblu pe care l-a dirijat începând cu anul 2010 de peste 100 de ori. De-a lungul timpului a dirijat Orchestrele Simfonice din New York, San Francisco, Chicago, Cleveland, Houston, Baltimore, Los Angeles, Toronto, Seattle, Detroit, precum și Bayerischen Rundfunk Symphonieorchester, Royal Concertgebouw Orchestra, Staatskapelle Dresden, Gewandhausorchester Leipzig, Deutsches Symphonieorchester Berlin, City of Birmingham Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Hallé Orchestra, Vienna Radio Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony, São Paulo Symphony Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, City of Birmingham Orchestra, Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester Frankfurt, Rotterdam Philharmonic, sau Gothenburg Symphony Orchestra.

