Superdry a deschis un magazin în Iulius Town Timișoara

Componenta de retail din rețeaua IULIUS își îmbogățește constant portofoliul cu branduri internaționale, apreciate în întreaga lume. La finalul anului trecut, atât în ansamblul mixt Iulius Town Timișoara, cât și în Iulius Mall Cluj s-a inaugurat Superdry, o prezență globală în industria sport fashion.

Superdry, retailer britanic de îmbrăcăminte casual și sport, a deschis primele sale locații din afara Bucureștiului, în Iulius Town Timișoara și în Iulius Mall Cluj. Piese vestimentare precum geci, hanorace, blugi și pantaloni, dar și accesorii și încălțăminte, cu un design unic și care asigură confort, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, pot fi descoperite în noile locații. Articolele sunt potrivite stilului urban-casual, pentru outfit-uri care inspiră originalitate. Clienții găsesc nu doar colecții originale pentru ținute de zi cu zi, ci și două linii cu tehnologii speciale: Superdry Sport – îmbrăcăminte și accesorii pentru sport – și Superdry Snow – linia vasta de îmbrăcăminte pentru ski, disponibilă în magazin în sezonul rece.

Superdry este un brand contemporan, care se remarcă prin țesăturile de calitate și care îmbină stilul american-vintage cu grafica realizată manual. Adaptarea personalizată a articolelor, dar și stilurile diversificate au dus la obținerea titlului de lider mondial în grafică manuală și croieli. Atenția la detalii și colecțiile speciale în funcție de sezon au făcut ca brandul să fie purtat de celebrități precum Bradley Cooper, Zac Efron sau Justin Bieber. Superdry este prezent în 65 de țări, deținând mai mult de 750 de magazine în întreaga lume.

În Iulius Town Timișoara, alte două magazine ale unor branduri de renume pe segmentul sport s-au deschis în luna decembrie: VGeneration și New Era. Acestea sunt, de asemenea, premiere pentru regiunea de vest a țării. VGeneration este distribuitorul oficial în România al brand-urilor VANS și New Era. În plus, reunește cele mai cunoscute și apreciate branduri internaționale, cum ar fi Superdry, Fila, Puma, UGG, Saucony și, bineînțeles, VANS, pentru crearea unor ținute complete. New Era este o companie americană, specializată în șepci și accesorii. Cu o experiență de 100 de ani în producția șepcilor de cea mai înaltă calitate, brandul deține peste 500 de licențe diferite în portofoliul său, iar din 1993, a fost furnizorul exclusiv de șepci pentru Baseball Major League.

