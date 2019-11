Surpriză pentru noul membru Plus. Protocoul cu USR nu îi permite lui Marian Vasile să candideze la nicio funcţie publică

Surpriză pentru noul membru Plus. Protocoul cu USR nu îi permite lui...

Înscrierea lui Marian Vasile în Plus nu îi va aduce acestuia o posibilă candidatură la o nouă demnitate publică, susţine liderul USR Timiş, Cristian Moş, reprezentantul partidului cu care Plus are o alianţă. Atât protoculul alianţei, dar şi statutulul USR nu permit unor „demisionari” să (re)candideze la o funcţie de acest fel, folosind vehiculul USR în acest scop.

Vasile ar fi fost în vizită şi la USR pentru o eventuală colaborare cu partidul, în scopul obţinerii unui loc pe listele de parlamentare, a mai spus Moş.

„Marian Vasile nu va fi candidat la nicio funcţie din partea USR Plus, e prevăzut în statutul USR şi în protocolul alianţei. A încercat să vină la USR, cu jumatate din filiala PNL, în perioada alegerilor parlamentare, a încercat să obţină o funcţie pe listele de parlamentare. Nicio persoană care îşi dă demisia şi vrea să folosească vehiculul USR nu va putea candida”, a declarat Cristian Moş.

Ideea a fost întărită şi de parlamentarul USR Timiş, Nicu Fălcoi.

„El poate candida pe orice funcţie în Plus. Noi nu avem nimic cu persoana Vasile, ţinem la principii, iar, conform acestora, nu va putea fi candidat”, a susţinut Fălcoi.

În ceea ce priveşte discuţiile dintre USR şi Plus, Moş susţine că acestea au loc: „Am avut discuţii permanente între Birorile Judeţean USR şi Plus, am discutat, vorbesc cu preşedintele de acolo. Aceste discuţii au loc permanent, nu doar pe timpul campaniei. Le-am spus deja îngrijorările noastre”.

