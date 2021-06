Tânăr prins beat la volan și fără permis, de două ori în trei zile, la Lugoj

Un lugojean de 27 de ani a fost depistat de polițiștii Biroului Rutier Lugoj, în 15 iunie, în jurul orei 1:50, în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului, fără a poseda permis de conducere și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. „În urma verificărilor efectuate în baza de date, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0.88 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta refuzând recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei”, au anunțat reprezentanții IPJ Timiș. Pe numele conducătorului auto, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de “conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și “refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”. Totodată, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că, în data de 13 iunie a.c., în jurul orei 19:30, tânărul a mai fost depistat în timp ce conducea un autoturism, pe strada Herendeștiului, din municipiul Lugoj, fără a deține permis de conducere, de această dată acesta refuzând testarea cu aparatul alcooltest și recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Și în acest caz, pe numele tânărului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de “conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și “refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”. În urma celor patru infracțiunii săvârșite, magistrații au dispus față de tânărul de 27 de ani măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

