Tânără bolnavă, dispărută din Timișoara, găsită la Lugoj de un polițist local aflat în timpul liber

Politistii din vestul tarii au fost in alerta joi, timp de cateva ore, dupa ce parintii unei fete din Timisoara au sunat la 112 si au cerut sprijinul autoritatilor.

Disperati, oamenii le-au cerut politistilor de la Sectia 5 Politie Timisoara sa le gaseasca fata care, inainte sa plece, le-a lasat un bilet. Toate echipajele de politie din judet au fost anuntate de disparitia fetei, insa, desi au fost demarate verificari rapide, tanara a reusit sa plece din Timisoara, astfel ca alerta a fost transmisa in tot judetul. Joi seara, un politist local aflat in timpul liber a observat-o pe fata dezorientata, cu un prosop in mana, cautand adapost in cartierul Militari de pe strada Timisoarei din Lugoj.

Politistului i s-a parut prezenta suspecta si a luat-o pe fata la intrebari. Desi era speriata, tanara i-a spus politistului ca a plecat de-acasa, astfel ca omul legii si-a anuntat colegii care au preluat-o si au predat-o politistilor lugojeni. IPJ Timis a anuntat ca fata nu a fost victima vreunei infractiuni, astfel ca a fost dusa la Timisoara unde o asteptau parintii, scrie lugojinfo.ro.

Comentarii

comentarii