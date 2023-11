Tânără din Timiș, arestată în Gorj

Politistii din Gorj au dat de urma unei femei din Ictar Budint, care in urma cu ceva timp, a fost condamnata de Judecatoria Lugoj la doi ani si noua luni de inchisoare.

Femeia nu s-a predat politiei, astfel ca politistii din Lugoj au dat-o in urmarire nationala si in consemn la frontiera. Joi seara, politistii din orasul Tismana, judetul Gorj au anuntat ca femeia de 36 de ani a fost gasita.

“Politisti din cadrul Politiei Orasului Tismana, au identificat pe raza comunei Godinesti o femeie, in varsta de 36 de ani, din judetul Timis, care a fost data in urmarire la nivel national. Fata de aceasta, Judecatoria Lugoj a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana aflata sub influenta alcoolului, pentru o perioada de 2 ani si 9 luni. Femeia a fost depusa la Penitenciarul Craiova, in vederea executarii pedepsei privative de libertate”, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.

