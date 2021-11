Tânărul care a atacat un bărbat cu cuțitul și a tras doua focuri de arma asupra lui a fost prins la Lugoj

A atacat un barbat cu cutitul si a tras doua focuri de arma asupra lui. Un individ extrem de periculos a fost prins la Lugoj

Politistii lugojeni au retinut un barbat de 26 de ani, din municipiul Arad, care era cautat in tot vestul tarii.

Barbatul a fost depistat, într-un autoturism care se deplasa pe soseaua de centura a Lugojului.

“Vineri seara, în jurul orei 18, oamenii legii din Arad au fost anuntati despre un scandal pe Aleea Borsec, din localitate. La fata locului s-au deplasat de urgenta politistii si un echipaj al ambulantei. În urma investigatiilor, a reiesit ca un barbat de 26 de ani l-ar fi împuns cu un obiect taietor-întepator si ar fi tras doua focuri de arma înspre un alt barbat de 29 de ani, ambii din municipiul Arad. Imediat dupa ce a comis fapta, agresorul a fugit. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, loviri sau alte violente, în functie de rezultatul verificarilor urmand a fi extinse si cu privire la infractiunea de nerespectarea regimului armelor si munitiilor”, a anuntat IPJ Arad.

Prins in noaptea de vineri spre sambata la Lugoj, barbatul a fost preluat de politistii municipiului Arad si retinut pentru 24 de ore, urmand ca în cursul zilei de sambata sa fie prezentat magistratilor Judecatoriei Arad, cu propunerea luarii unei masuri preventive. Politistii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile in care a izbucnit scandalul si conditiile in care individul a folosit arma de foc.

