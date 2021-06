Tânărul care a furat 170.000 de euro de la iubita sa a fost reținut la vamă de polițiști

Barbatul de 30 de ani din comuna Boldur, care in urma cu mai bine de doua saptamani ar fi furat din casa iubitei sale 170.000 de euro a fost ridicat din vama de catre politistii lugojeni.

Barbatul se intorcea in tara si a fost oprit din drum dupa ce a fost dat in consemn. Imediat ce a intrat in custodia politiei individul a fost dus la audieri unde si-a recunoscut fapta.

Mai multe surse au precizat pentru Lugoj Info.ro ca in timpul audierilor acesta a sustinut ca a cheltuit o parte din bani la jocurile de noroc. Surpriza cea mare este ca iubita barbatului ar avea oarecare probleme in a justifica de unde are suma de bani, astfel ca, deocamdata, cei peste o suta de mii de euro raman la politisti.

Barbatul a fost retinut si introdus in arestul IPJ Timis unde si-a petrecut noaptea. Procurorii au considerat ca barbatul poate fi cercetat in libertate. Va reamintim ca pe 14 mai politistii au fost sesizati de patroana unui salon de infrumusetare din Lugoj ca iubitul sau ar fi disparut de acasa cu 170.000 de euro, bani pe care ii tinea intr-un dulap. O saptamana mai tarziu, politistii au descins in comuna Boldur, satul Ohaba Forgaci si au perchezitionat doua locuinte. “În urma perchezitiilor au fost descoperiti 110.300 de euro. La o locatie au fost gasiti 20.000 de euro, îngropati în curtea casei, iar la a doua locatie au fost gasiti 90.300 de euro, îngropati într-o anexa”, a anuntat la acea vreme IPJ Timis.

