“Ţăndărica” primarului Nicolae Robu: “Se lucrează la o clădire a primăriei, nu e privată” – Video

DIALOG NOSTIM SURPRINS DE MINE ASEARĂ PE VASILE ALECSANDRI 😊😊Aseară, în jurul orei 20.00, plimbându-mă prin centru, cum fac aproape zilnic, am surprins că la clădirea de imediat pe stânga de la intrarea pe Vasile Alecsandri dinspre Piața Libertății se lucra și m-am poziționat undeva lăturalnic să filmez. Iată ce dialog am surprins între doi trecători care nu m-au observat:“-Uite cum se lucrează în privat, până mai ieri aici era o ruină și acum e aproape gata în roșu o mare clădire. Și ce bine umple golul care era înainte!-Da măi, Robu ar putea lua lecții”Oameni buni, acolo nu se lucrează “în privat”, ci acea clădire este a Primăriei! Da, era o ruină înainte, a unei clădiri de 300 de ani. S-a consolidat temelia și s-a reabilitat subsolul, iar peste s-a ridicat ce se vede, o clădire ce păstrează stilul și are același regim de înălțime cu cele de alături. Vă asigur că Primăria lucrează “ca în privat” peste tot și întotdeauna când banii disponibili o permit (aseară, la aceeași oră, se lucra și la consolidarea Operei). Se știe că manopera de noapte e considerabil mai scumpă decât cea de zi și noi avem grijă de bani să putem face cu ei, atâția câți sunt, cât mai multe lucruri bune!Dacă vă place ce se prefigurează acolo, dați Like