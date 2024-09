Tandem Stories: Două capitale culturale europene, legate de întâlniri germano-române

Între 15 septembrie și 18 octombrie 2024 artiști din Germania și România se întâlnesc in Sibiu și Timișoara, în cadrul proiectului “Tandem Stories” creând, prin intermediul lucrărilor lor, spații în cadrul cărora ilustrația întâlnește fotografia, ana conceptuală întâlnește pictura, iar muzica încadrează acest proiect interdisciplinar, care se desfășoară la Sibiu și in regiunile rurale (Hosman. Șomartin și Cisnădioara). precum și la Timișoara, ambele capitale culturale europene. Acest proiect germano/român este finanțat de Fundația Germana Baden-Wurttemberg, in cadrul programului Pcrspektivc Donau.

Sunt planificate ateliere pentru copii și adolescenți, expoziții de artă, lecturi în limbile germană și română și momente muzicale, in colaborare cu parteneri locali și din Heidelberg.

In Timișoara, la galeria Helios, va avea loc. în prezentarea conf. univ. dr. Claudiu T. Arieșan de la UVT, expoziția de artă CROSSINGS, cu lucrările pictorului român Călin Bclocscu și ale artistului conceptual Jean-Luc Comcc (Germania/Franța). Vernisajul va fi joi 3 octombrie 2024, ora 18:00, iar durata expoziției este 3.10-18.10.

Publicul va avea ocazia să descopere imaginația și procesul creativ al celor doi artiști. Expoziția este, de asemenea, o platformă pentru reprezentanții publicului de specialitate. în acest scop, organizatorii, in colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici. Filiala Timișoara, invită artiști, critici de artă și studenți de la Facultatea de Arte și Design să participe la schimburi de idei și Dialog cu artiștii, vineri 4 octombrie de la ora 11:00.

Proiectul se va încheia la Timișoara pe 18.10.2024. de la orele 21:00 la Escape Underground Hub cu un D.l Party la care participă Hannes Bergstrom’Breidenbach DJ Collective Label, Mihai Jurmoni/ MI-TZU și Vlad Mihăcscu/LEJER. Această întâlnire va fi organizată în colaborare cu colectivul de D.I Breidenbach din Heidelberg și Asociația Minimorum.

Asociația culturală non-guvernamentală Kultur Tandem Internațional e.V. a fost înființată în anul 2013 și arc sediul in Heidelberg, Germania.

Scopul asociației este promovarea dialogului intercultural. in special între țările europene, cu precădere între România și Germania. Prin intermediul programelor si proiectelor sale asociația urmărește consolidarea punții de legătură pe plan cultural, mobilizarea actanților culturali și susținerea colaborării intre state. în cadrul evenimentelor, workshop-urilor, seminarelor și conferințelor pe teme culturale organizatc/inițiatc artiști din diferitele domenii de activitate au posibilitatea schimbului de experiență și a dezvoltării unor viziuni noi pe care să le transporte către un public larg și de specialitate.

Comentarii

comentarii