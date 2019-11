Târgul de Crăciun din Timișoara va fi cu căsuțe … albe

Cât de mult le-a plăcut timișorenilor Târgul de Paști cu căsuțele albe, se știe. Parcă erau locații ale Crucii Roșii. Dar cu aceleași căsuțe sunt deja pavoazate pietonalele de promenadă din Piața Victoriei din Timișoara și pentru Târgul de Crăciun, care se va deschide, așa cum a intrat în obiceiul autorităților locale, în după amiaza zilei de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României.

Dincolo de cele 100 de căsuțe albe în care se vor comercializa tot felul de produse, de la chinezării și hand made la afumături scumpe, timișorenii nu se vor plictisi în privința spectacolelor. Scena nu va mai fi amplasată în fața Operei, ci în spațiul Modex, unde vor evolua trupele Cargo, Phoenix, Pro Musica, Holograf, Andreea Bănică sau Mihai Trăistariu.

Evenimentele sunt gândite de Biroul Organizare Evenimente, care a creionat programul pentru perioada 1 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020.

Cea mai căutată zonă va fi cu siguranță cea gastronomică, unde nu vor lipsi vinul fiert, merele cu scorțișoară, grătare și frigărui, mâncăruri picante, murături de tot felul.

Și în Piața Libertății se simte mirosul de sărbătoare, a fost montat caruselul, meșterii populari se pregătesc să-și expună produsele, iar patinoarul de 1.000 mp așteaptă să-i înghețe apa.

După cum anunța primarul Nicolae Robu, Piața Libertății va fi dedicată mai ales copiilor și meșterilor populari, unde se vor putea bucura și de Căsuța lui Moș Crăciun și de plimbări cu trenulețul, în ambele piețe.

Programul Târgului de Crăciun în Piaţa Victoriei:

1 Decembrie – “La mulţi ani, România”. 16.00-22.30 – Holograf, Mira, Dragoş Moldovan, Ansamblul ,”Timişul” şi Olguţa Berbec, Robert Tărnaveanu, Petrică Miulescu Irimică, Stana Stepanescu, Doriana Talpeş, Dumitru Stoicănescu, Ansamblul ,”Ghiocelul” din Giroc şi Mariana Zota, Mona-Lisa şi Radu Sufan, Bogdan Firu şi Loredana Sur. 2 decembrie: 17:00 Incubatorul de Arte; 18:00 Gheorghe Iovu. 3 decembrie: 17:00 Valeriu Iocsa – nostalgii folk; 17:30 Anthony& Livemuseart; 18.00 Big Band. 4 decembrie: 17:00 Fabrica de Arte; 17:30 Şcoala Pro Muzica; 19:00 Ansamblul ”Timişul” Tineret. 5 decembrie: 17: 00 Cromatick Voice şi Liceul ,,Gerhardinum” – concert pop; 18:30 Liceul de Muzică,, Ion Vidu”; 19:00 Parada lui Krampus, organizată de Produrabil. 6 decembrie: 17:00 Piti Show – emisiune interactivă cu şi pentru copii; 18.00 Şcoala de Arte din Caransebeş; 18:20 Şcoala “Denisse”; 18:30 ”Timişoara cântă!”; 19:00 SuddenFeel; 20:00 Andra Gogan. 7 decembrie – ”Noi umblăm să colindăm”: 17:00 Florentina şi Petre Giurgi(Maramureş), Adrian Stanca, Raluca şi Oana Stanca, Cătălin Maximuc(Moldova), Ansamblul ,,Pusta Banatului’’. 8 decembrie: 17:00 Colindători din Voiteg, Banloc, Gătaia, Nitchidorf; 18.30 Maryliss; 19:30 Mihai Trăistariu. 9 decembrie: 17:00 Colindători din Deta, Giera şi Birda, 17:30 Colinde cu Cromatick Voice; 18.30 Epoka. 10 decembrie: 17:00 Generaţia Muzicii; 18:30 Şcoala Populară de Artă ”Ion Românu” Reşiţa şi soliştii Ionela Badalan, Maria Csychy , Consuela Grigoriu, Ana Parvulescu Cega, Cristina Rotariu. 11 decembrie: 17:00 Palatul Copiilor Timişoara; 18:30 Ansamblurile” Cununa Timişului” şi ”Datina” din Ghiroda, “Flori din câmpie” din Giarmata Vii. 12 decembrie: 17:00 Piti Show – emisiune interactiva cu și pentru copii; 18:00 Big Band; 19:00 Colinde – Incubatorul de Arte; 19:00 Spectacolul anual al Ansamblul Timişul- sala Capitol. 13 decembrie: 17:00 Vest, 18:00 Pastiche; 19:00 Box Office; 20:00 Andreea Bănică. 14 decembrie: 17.00 Cantodena- colinde; 17.30 Asociaţia pentru Promovarea Tradiţiilor; 18.30 ”Timişoara cântă!”; 19.30 Amalia Gaiţă; 20.30 AMI. 15 decembrie: 18.00 Festivalul Coral ”Leru-i, Doamne, Ler”- parteneriat cu Mitropolia Banatului; 19.00 ”Casa Familiei Reunite colindă frumos româneşte”: Mariana Anghel, Marcel Anghel, grupul ”Folcloriştii” şi grupul cameral-instrumental ”Cantores”, organizat de către Casa Familiei Reunite. 16 decembrie – Folk pentru Revoluție: 17: 00 Concert de muzică folk dedicat Revoluţiei Române din Decembrie 1989: Mircea Vintilă, Mircea Baniciu şi Ducu Bertzi. 18 decembrie: 17:00 Corul Catedralei ,,Învierea Domnului’’ din Caransebeș; 17:30 TmHarmony; 18: 30 Şcoala de Muzică şi Artă ,,Artsoma”; 19:00 Facultatea de Muzică şi Teatru Timişoara– concert; 20:00 Crăciun Medieval – Peregrinii&Deep6 Project. 19 decembrie: 17:00 # Atenţie! Moș Crăciun există! producţie a Companiei ,,Phantasia”, în colaborare cu Teatrul pe Roţi Arad, Trupa Thespis Timişoara, Trupa Rhythmic Dance Dumbrăviţa, Piti Show Radio Timişoara 20 decembrie – Rock for Revolution: 18:00 Rock for Revolution: Cargo, Phoenix, Pro Musica, Sonatic. 21 decembrie: 17:00 ”Vin colindătorii cum veneau odată..”: Corala ,,Contrast” şi Petrică Moise, colindători din Giarmata şi Pischia, Chevereşu Mare şi Carani, Maria Petchescu, Maria Florea, Mariana Susca, Cosmina Bradean, Adrian Petcu, Felicia Costa s.a.; 19:30 Alexandra Cancel & Sebastian Dragomir; 20:00 Mircea Rusu Band. 28 decembrie – „Timişoara cântă!”: 19:00 Pseudonym; 20:00 Rezident EX. 29 decembrie “Timişoara cântă!”: 18:00 Skywalkers 19:00 Remember.

