Târgul de Crăciun Timișoara va găzdui concertul caritabil al slujitorilor legii

Târgul de Crăciun din Piața Libertății Timișoara va găzdui miercuri, 15 decembrie 2021, la ora 18.00, concertul slujitorilor legii care, an de an, încântă sufletele iubitorilor de colinde. La acțiunea devenită deja tradiție vor fi strânse fonduri pentru copiii nevoiași.

“La împlinirea a cinci ani de existență, este o mare bucurie pentru noi să oferim un concert în condiții de excepție, după un an de pauză și cu puțin timp de repetiție din cauza restricțiilor. Dar, în egală măsură, simțim acest eveniment ca pe o responsabilitate, născută din dorința de a strânge cât mai multe donații pentru copiii care depind de noi. Și în acest an suntem pregătiți cu dăruire de dna dirijor Mihaela-Codruța Niculescu și vom concerta într-o versiune restrânsă, alături de Orchestra Maggiore, sub bagheta prof. Edmund Dandoți”, a declarat initiatorul corului, av. Paul-Filip Ciucur.

Corul Avocaților din Timiș, constituit în anul 2016, donează anual fondurile strânse către Fundația United Way. Intrarea la concertul susținut pe scena Târgului de Crăciun din Piața Libertății este liberă, iar donațiile se pot face direct în timpul concertului sau în contul bancar in lei al Fundatiei United Way Romania (RO65 RZBR 0000 0600 1119 8261, Raiffeisen Bank), partener charity al evenimentului.

