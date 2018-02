Târguri de mărțișoare și antichități, printre evenimentele acestui week-end, la Iulius Mall

Zile pline de distracție se anunță la Iulius Mall Timișoara, la final de săptămână: târg de antichităţi, surprize de Dragobete, târg de mărţişoare, teatru de păpuşi şi o întrecere sportivă inedită.

De vineri până duminică, la parterul Iulius Mall va avea loc o nouă întâlnire cu lumea pasionaţilor de antichităţi. Colecţionari din întreaga regiune îi aşteaptă pe curioşi cu numeroase obiecte înnobilate de trecerea timpului: mic mobilier, piese de numismatică, filatelie, bijuterii, ceasuri, porțelanuri, tablouri, viniluri, decorațiuni și alte articole.

Pentru că se apropie Mărţişorul, Iulius Mall îi invită pe timişoreni şi nu numai să descopere cele mai frumoase simboluri ale primăverii într-un târg tematic, care va avea loc în perioada 24 februarie – 1 martie 2018 inclusiv. Expo Mărțișor reunește, la demisolul mall-ului, peste 40 de artizani, care le vor propune clienților mărţişoare unicat, din hârtie, piele, fimo, mărgele, ceramică şi alte materiale. Varietatea de opțiuni îmbină tradiționalul cu modernul, astfel încât să acopere toate preferințele.

Sâmbătă, sărbătoarea românească a iubirii este celebrată şi la Iulius Mall Timișoara. Cuplurile care vor să îşi amintească de ziua de Dragobete sunt aşteptate la photo corner-ul tematic de lângă Centrul Informațional, între orele 13.00 – 19.00. Simpaticele fotografii vor fi imprimate pe hârtie magnetică şi le vor fi dăruite îndrăgostiţilor, ca suvernir. În plus, clienţii mall-ului vor fi întâmpinaţi cu baloane.

Tot sâmbătă, Iulius Mall va găzdui primul eveniment sportiv Team Up & Run din acest an, care va reuni mai multe echipe de temerari. Mai întâi, Team Up & Run îi va duce pe cei 180 de participanți în sala de fitness a centrului World Class din Iulius Mall, unde vor parcurge o serie de exerciții. Va urma o alergare pe acoperişul mall-ului şi prin noua parcare supraetajată, apoi se va ajunge la proba de foc: urcarea scărilor celor 12 etaje ale clădirii de birouri United Business Center 2.

Dacă este duminică, este zi cu teatru pentru prichindei. Cei mici sunt așteptați la piesa „Orchestra Animalelor”, istorisită de marionete de la ora 12.00, în zona food court.

Comentarii

comentarii