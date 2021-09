Tarife mai mari la apă și canalizare în Lugoj

Consiliul Local Lugoj a aprobat proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Claudiu Buciu, privind „ajustarea” tarifelor practicate de societatea „Meridian 22”, aflată în insolvență, la apă potabilă și canalizare-epurare. Astfel, începând cu data de 1 septembrie, noile tarife la apă potabilă vor fi de 4,01 lei/mc, iar la canalizare-epurare de 1,68 lei/mc. Noile prețuri nu conțin TVA, iar „ajustarea” aplicată a fost de 8,9%, raportat la indicele de consum, după cum a precizat Acvilian Daniel Belințan, administratorul special al societății „Meridian 22”. “Fac public faptul că personal am solicitat majorarea și nu doar ajustarea tarifelor. Avem nevoie de bani pentru investiții în sistemul de apă-canal, după jaful din ultimele decade. Fără investiții masive, nu va crește nici calitatea apei și nici presiunea acesteia. Fără investiții nu vom avea o stație de epurare funcțională. Surse de finanțare sunt puține, pentru că administrațiile trecute nu au accesat fonduri europene deloc. A veni acum și a spune că nu putem să ajustăm sau să majorăm prețurile este pur populism. Da. Nu avem apă de calitate și nici presiune, însă, deocamdată, finanțările pentru investițiile urgente pot fi făcute doar din aceste resurse. Știu că, electoral, “pică prost”, prefer însă să-mi asum rezolvarea unor probleme fundamentale în “dauna pierderii de voturi”. Îi las pe domnii din alianța USRPLUS-PSD-PMP (care au votat împotriva proiectului – n.r.) să câștige voturi din opoziția făcută și să lipsească sistemul de apă-canal de finanțarea necesară modernizării, fie ea cât de mică. La sfârșit, fără investiții, tot pentru lugojeni va fi mai rău. Nu am obținut aprobare și pentru majorarea prețurilor – așa cum am fi avut nevoie – pentru simplul fapt că societatea Meridian 22 SA, de când este în insolvență, înregistrează profit lună de lună. Noul management și măsurile luate până în prezent au dus la aceste rezultate. Dacă am aștepta ca instanțele să stabilească vinovații pentru dezastrul în care se găsește infrastructura de apă canal, iar apoi să mai și recupereze ceva bani de la vinovați, chiar ar însemna să ne batem joc de lugojeni”, a precizat Claudiu Buciu, primarul liberal al Lugojului.

