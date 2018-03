“Taxa de asmuţire” a la Robu. Ziariștii au părăsit, jigniți, conferința de presă a primarului

Primarul Nicolae Robu are conflicte tot mai dese cu presa locală. În urmă cu ceva vreme, edilul a mai fost sub embargoul massmedia locale, tot pentru jigniri. De această dată, pe 2 martie, ca în preajmă de Mărţişor, el a mai jignit încă o dată media care era prezentă la conferinţa de presă, pentru că nu îl laudă, îi pune întrebări incomode şi deranjează.

În drum de la Viena spre Timişoara, el spunea pe facebook, între altele, pe tema zăpezii din oraş: “Eu trebuie să respect legea înainte de orice, chiar ştiind că îmi voi atrage înjurături la figurat şi chiar la propriu, total pe nedrept! Şi nu mă refer la cele de la presa mizerabilă, presa nepresă, de fapt, formată din paraziţi sociali ce trăiesc din taxa de protecţie şi taxa de asmuţire! Această presă nepresă nu merită luată în seamă şi ştiu că lumea nu dă doi bani pe ea. Din fericire, există şi presa adevărată şi implicit jurnalişti care se respectă pe ei şi-şi respectă şi profesia, cum o respect şi eu! (…)”, afişa Nicolae Robu pe facebook.

Jignirile au continuat, la un nivel greu de imaginat, în conferința de presă de vineri.

”Poate să vină oricine la conferințele de presă, dar în ochii mei cine a decăzut sub un anumit nivel nu o să se mai reabiliteze niciodată și ne vedem fiecare de treaba lui. Fiecare cât poate și cât îl duce capul. E mult mai grav de atât. Există tot felul de variante de prostituție în lumea de astăzi, nu numai prostituția pe centuri sau nu știu pe unde. Există și alt fel de prostituție, care e mai gravă. (…) Nu mă întrerupeți, vă rog frumos. Nu se poate că tocmai prezint ceva și ne urmăresc foarte mulți oameni care trebuie să înțeleagă ce prezint. Nu vă merge diversiunea cu a mă întrerupe să nu poată urmări cei care sunt în fața calculatoarelor. Domnișoară, vă convine, stați aici, nu vă convine, la revedere, orașul are foarte multe puncte atracție. Și așa numai mizerii scrieți, nu lucruri reale, că probabil atâta pricepeți, atâta pricepeți, că altfel nu știu cum să îmi explic, că într-o vreme scriați în acord cu realitățile, dar probabil că s-a schimbat ceva în privința celor cu fisele la vreun tonomat în oraș. La revedere! Sunt cel mai tare organism de presă din Timișoara, cu pagina mea de Facebook. Așadar, vreți să veniți aici, nu vreți să veniți, la revedere, eu îmi văd de treabă. Nu e nicio problemă, nu aia contează. Eu am 35.000 fără niciun cent”, a spus Nicolae Robu în conferința de presă de la PNL Timiș.

Majoritatea jurnaliștilor au părăsit sala, lăsându-l pe primar să se lamenteze singur.

