Te-ai întrebat câte kg de haine consumi anual? Consumul total a crescut de la 15 milioane de tone la 115 milioane

Semnal de alarmă tras de sindicatul Gărzii de Mediu! Poate că ar trebui să reflectăm cu toții și la această realitate: în ultimii 30 de ani consumul de haine per locuitor/an s-a dublat, de la 7 la 14 kg.

Consumul total de haine a crescut de la 15 milioane de tone la 115 milioane de tone.

Numai pentru producerea unui tricou de bumbac sau a unei perechi de blugi se irosesc nu mai puţin de 2.700 litri de apă.

Industria textilelor generează 10% din emisiile de gaze cu efect de seră de la nivel mondial (mai mult decât toate zborurile internaționale și transporturile maritime la un loc!!!). Și 20% din apă reziduală poluantă la nivel mondial (date Banca Mondială).

Pana în 2025 și România trebuie să introducă colectarea separată a deșeurilor textile. Consumăm tot mai mult, generăm deșeuri textile în cantități tot mai mari. E mare nevoie de soluții aplicabile, de la colectare la reciclare în acord cu mediul.

Totodată, sute de tone de deșeuri textile au intrat în țară și în acest an, multe sub paravanul hainelor second hand. Avem instrumente noi de lucru, provocarea rămâne una uriașă!

”Zi de zi colegii și colegele comisari fac toate eforturile să depisteze aceste intrări ilegale de deșeuri textile și să le retrimită în țările lor. Pe mulți îi prindem și aplicăm legea fără rezerve. Avem nevoie însă de întăriri. Presiunea e tot mai mare!”, este mesajul sindicaliștilor de la Garda de Mediu.

