TEDi, unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din Germania, care vinde la 1 euro, deschide un magazin la Moșnița

Retailerul german TEDi, specializat în vânzarea de produse nonalimentare la prețul de 1 euro, a planificat pentru perioada următoare deschiderea a trei magazine în România, la București, Turda și Moșnița, lângă Timișoara. Compania a intrat în acest an pe piața românească și are acum unități la Baia Mare, Pașcani și Timișoara.

“Vom continua să ne urmărim obiectivele de extindere așa cum era planificat. Următoarele deschideri, pentru București, Moșnița și Turda, sunt deja planificate”, a comunicat compania, pentru Profit.ro.

În decembrie, TEDi a confirmat operațiunea pentru Profit.ro și a prezentat detalii privind planurile de dezvoltare. CITEȘTE ȘI FOTO Brandul de fashion Orsay, aruncat în insolvență de COVID și vândut către un fond american de restucturare, lasă România pe mâna e-shop-ului About You TEDi are 2.400 de magazine și aproximativ 20.000 de angajați în Germania, Austria, Marea Britanie, Slovenia, Slovacia, Spania, Croația, Italia, Polonia și Cehia. În ultimii ani, retailerul, cunoscut pentru vânzarea de produse la prețul de 1 euro, a derulat o strategie agresivă de extindere în regiune, intrând, pe rând, în Croația, Polonia și Cehia.

