Telenovela dintre Fritz şi Robu pe tema corturilor electorale continuă cu acuze de sustragere a documentelor de la DSP Timiş

Cearta dintre candidaţii USR PLUS şi PNL la funcţia de primar al Timişoarei continuă pe tema corturilor elecorale amplasate în Timişoara. La mijloc au căzut şi două victime colaterale, Direcţia de Sănătae Publică Timiş, şi Partidul Verde, iar la mijloc sunt două avize care s-au dat (sau nu s-au dat) legat de amplasarea corturilor electorale respective, din cauza pandemiei de coronavirus.

Scandalul a apărut după ce Dominic Fritz l-a acuzat pe Nicolae Robu că pune beţe în roate alianţei USR – PLUS în dorinţa de a amplasa asemenea corturi în Timişoara. Robu reacţionează, acuză alianţa şi contracandidatul său de minciună, într-un comunicat de presă pubicat pe Facebook în noaptea de joi spre vineri. El acuză respectiva alianţă că nu ar fi cerut avizul respectiv, chiar dacă acesta a fost clar cerut pe data de 20 iulie.

„Ce e val ca valul trece”. Și trece tocmai pentru că tinerii care cu sufletul curat chiar și-au pus speranțe într-un “altceva”, se lămuresc pe zi ce trece că cineva i-a amăgit, a profitat de buna lor credință, de aspirația lor legitimă la un mai bine, a profitat în interese personale sau de grupuri -unele inclusiv oculte!-, interese total străine idealurilor lor!”, a spus Robu în acel comunicat.

Vineri dimineaţa, Dominic Fritz revine şi interpretează aceste interese personale sau de grupuri, inclusiv oculte, care sunt străine, ca fiind, de fapt, jucarea unei cărţi naţionaliste din partea lui Robu, asemănându-l cu Gheorghe Funar.

Robu nu se lasă, iar la o oră diferenţă, într-o conferinţă de presă iese cu un răspuns prin care încearcă să se explice.

„Am gândit în acest context special, că nu scăpăm de epidemie, evident că şi în contextul preelectoral am fost atent să nu greşim, avem legi generale, normative au putere de lege în această perioadă specială de pandemie, de stare de alertă, multe nu sunt destul de clare, sunt destule possibilităţi de încadrare. Ştiam că o să urmeze solicitări de standuri, unii cu mese, unii cu corturi, pt strângerea de semnături. Am solicitat dsp să ne spună în ce cond să aprobăm. Pentru că sunt mii şi mii de cetăţeni care vor fi contacţi. Ştim ce e permis în spaţii comerciale închise, terase, dar suntem într-o situaţie aparte acum. Şi în aceste condiţii am dat dispoziţii ca orice solicitare de la vreun partid şi candidat independent trebuie aprobate imediat. Am spus city managerului ca nu o dată pe săptămână ci în fiecare zi să dăm aprobare partidelor. Văzând cănu se generează nimic de la DSP, de la Ministerul Sănătăţii, deşi eu cred că această chestiune trebuie lămurită, am spus că dăm aprobare, dar se poate face uz de aprobare dacă se obţine un aviz de la DSP. Un partid, Partidul Verde, a primit un răspuns, în care DSP spune că se poate organiza asemenea activităţi de strângere de semnături, cu respectarea legii”, a spus Robu.

Mai mult, acesta spune că nota primită de USR ar fi, de fapt un act intern, sustras din cadrul DSP.

