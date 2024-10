Teme fierbinți și actuale din domeniul energiei, dezbătute la Universitatea Politehnica Timișoara, la RSEEC 2024

Universitatea Politehnica Timișoara găzduiește, în perioada 8 – 10 octombrie 2024, cea de-a VII-a ediție a Conferinței Regionale Sud-Est Europene (Regional South-East European Conference – RSEEC 2024), organizată de CIGRE Romania și co-organizată de Transelectrica, Delgaz Grid și Rețele Electrice. Evenimentul este realizat cu susținerea CIGRE Paris. Conseil Internationale des Grands Réseaux Électriques – CIGRE este cea mai mare și mai veche asociație profesională dedicată sectorului electroenergetic, fiind fondată în anul 1921.

Printre temele care vor fi abordate în cadrul RSEEC 2024, amintim: State of the technology for electric networks of the future; Digital Substations; Interconnected Power Systems; Power Electronics, FACTS; Hydrogen impact on grid planning; Smart cities; Cyber security; RES technologies; Energy storage; Energy efficiency; Challenges in education of power system workforce: Education and training, R&D programs; Green transition and clean technologies for power systems etc.

Festivitatea de deschidere a evenimentului va avea loc marți 8 octombrie 2024, orele 9:30 – 10:30, în Auditorium-ul Centrului de Conferințe al UPT. Cu aceasta ocazie vor lua cuvantul: Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, Philippe Adam, secretar general CIGRE, Ciprian Diaconu, președinte CIGRE Romania, Dan Drăgan – secretar de stat în Ministerul Energiei, Ștefănița Munteanu, președinte Directorat CNTEE Transelectrica SA, Mihai Peste, director general Rețele Electrice SA, Gabriela Doroftei, director Dezvoltare și Monitorizare Procese Electricitate Delgaz Grid SA. În ultima parte a festivității de deschidere, Ștefan Kilyeni, profesor la Universitatea Politehnica Timișoara, va susține o prezentare cu tema „Integration of renewable energy sources. Challenges and perspectives”.

Având în centru noile tehnologii aplicate în sistemele electroenergetice, agenda evenimentului cuprinde sesiuni de lucrări științifice, tutoriale tehnice, expoziții ale companiilor partenere, concursul „Next Generation Network Contest” și o vizită tehnică la o stație electrică.

În cadrul expoziției, companiile care își vor prezenta la standuri soluțiile și proiectele inovatoare sunt: Transelectrica, Rețele Electrice, Electromontaj, EnergoBit, GE Vernova, CTC Global, Enevo, Energotech, Comel Transformers, Skyline Drones, Andel Environmental, Roxtec Romania și Shemar.

Concursul de lucrări științifice din cadrul RSEEC 2024 se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor din domeniul electroenergetic de la toate facultățile de profil din țară. Juriul competiției este format din Ciprian Diaconu, președinte CIGRE România, Doru Vătău, profesor la Universitatea Politehnica Timișoara, Anamaria Iamandi, project manager power systems la Tractebel, Oana Leu, project manager la Transelectrica, și Teodor Diaconu, consilier în Ministerul Energiei.

Această ediție a RSEEC va avea un impact considerabil, oferind energeticienilor oportunitatea de a-și prezenta realizările tehnice și științifice, în timp ce companiile participante vor expune cele mai noi soluții tehnologice din domeniu.

Detalii suplimentare despre eveniment se pot găsi pe site-ul oficial al conferinței: https://rseec.cigre.org.ro/ .

