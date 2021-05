Temperaturi în jur de 20oC, dar și ploi, în vestul țării, în următoarele zile

Conform buletinului Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) Banat-Crișana de marți, 4 mai, în următoarele zile, în vestul țării, temperaturile vor fi apropiate de normalul termic al perioadei, dar vor apărea și ploile. Mai apoi, pe weekend, vremea se va încălzi treptat.

Concret, marți, în Timiș vom avea între 21 și 23oC.Miercuri, la nivelul regiunii Banat-Crișana, temperaturile vor fi în jurul acelorași valori (între 20 și 26oC), joi se va răci ușor (între 16 și 22oC), pentru ca vineri valorile să crească din nou (între 21 și 27oC). Ploi vor apărea pe spații mai extinse miercuri și vineri, în mod special spre seară și noaptea.Sâmbătă, vremea se va răci ușor, dar de duminică vom asista la o creștere treptată a temperaturilor.

Buletinul ANM Banat – Crișana:

Timpul probabil pentru intervalul: 05.05.2021 ora 0900 – 06.05.2021 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va încălzi ușor. Cerul, variabil dimineața, se va înnora treptat. Spre seară și în cursul nopții local va ploua. Vor fi mai ales averse, însoțite de descărcări electrice și izolat cantitățile de precipitații pot fi mai însemnate. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări temporare.

Temperaturile maxime între 20 și 26oC

Temperaturile minime între 8 și 13oC l

Timpul probabil pentru intervalul: 06.05.2021 ora 0900– 07.05.2021 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi în general frumoasă, dar se va răci ușor. Cerul va fi variabil. Izolat, îndeosebi în zonele de munte, va ploua slab. Vântul va sufla slab la moderat.

Temperaturile maxime între 16 și 22oC

Temperaturile minime între 6 și 11oC

Timpul probabil pentru intervalul: 07.05.2021 ora 0900 – 08.05.2021 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi mai mult noros. Spre seară și în cursul nopții pe arii extinse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări locale.

Temperaturile maxime între 21 și 27oC

Temperaturile minime între 7 și 11oC

Tendinţa evoluţiei vremii pentru intervalul: 08.05.2021 ora 0900 – 11.05.2021 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi răcoroasă în prima zi și izolat va mai ploua slab, apoi va fi frumoasă și se va încălzi treptat”.

Comentarii

comentarii