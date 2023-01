Tentative de Smishing folosind numele Băncii Transilvania

Clienții Băncii Transilvania sunt amenințați de un nou val de tentative de fraudă. Folosind numele băncii și datele de pe cardurile clienților, aceștia primesc e-mail-uri și SMS-uri care conțin un link, sau un număr de telefon care, odată accesate, solicită date personale sau ale cardului.

”De obicei, au un subiect care îți atrage atenția: Mesaj important, Suspendare cont și te pot duce cu gândul ba la vreo restanță, ba la vreo posibilă poprire. Aceste mesaje de obicei conțin un îndemn de acțiune imediată, cum ar fi accesarea urgentă a unui link pentru că, în caz contrar, pretind că se întâmplă ceva (negativ), cum ar fi închiderea contului de la bancă. Odată accesat link-ul, ți se cere să completezi date precum: nume, adresă, datele cardului, codul CVV2/CVC, CNP, telefon, chiar și codul de autorizare primit prin SMS/email/notificare in aplicație. Odată furnizate, fraudatorul are acces la banii tăi”, explică reprezentanții băncii.

Unul dintre aceste mesaje conține detalii despre card, numele deținătorului și un număr de telefon cu un prefix de Cluj, unde este sediul central al Băncii Transilvania: ”Tranzactie Internet respinsa, card declarat pierdut. Card nr. ****, ……………… 18.01.23 14:25. Call Center: 0264303030”. Un alt mesaj primit de clienți este; ”Buna ziua, pentru siguranta dumneavoastra, cardul Mastercard cu terminatia **** a fost restrictionat. Mai multe detalii pentru pasii urmatori va oferim la: 0264303030. Va multumim, Banca Transilvania.”

Dacă ai o suspiciune sau ești sigur de un incident care are legătură cu siguranța banilor sau a datelor tale, datele de contact oficiale ale Băncii Transilvania sunt: tel. 0264 308 028 sau *8028 și email contact@btrl.ro.

Banca Transilvania recomandă următoarele, pentru a nu deveni victime ale tentativelor de fraudă:

nu accesati link-uri din cadrul e-mail-urilor nesolicitate sau trimise de catre persoane necunoscute, in special cele care par sa fie trimise de banca;

nu accesati/descarcati fisiere atasate, primite prin intermediul e-mail-ului, nesolicitate sau primite de la persoane necunoscute, in special cele care in aparenta sunt trimise de banca;

accesati BT24 Internet Banking doar de pe adresa web a bancii sau prin introducerea adresei in bara de adresa din cadrul browserului, folosind intotdeauna de tastatura si nu un anumit link;

verificati in bara de adresa din cadrul browser-ului daca adresa existenta este cea a serviciului de Internet Banking cunoscuta;

verificati faptul ca aveti o conexiune criptata (HTTPS) cu site-ul Internet Banking BT24 si ca detinatorul certificatului digital aferent acesteia este Banca Transilvania

urmati cea mai buna practica de securitate a PC-ului de unde are loc logarea: asigurati-va ca are instalate solutii anti-virus si anti-spyware, iar acestea sunt actualizate regulat; nu salvati elementele de autentificare in aplicatia Internet Banking in memoria calculatorului; parolele trebuie sa aiba complexitate ridicata (sa contina litere mici, mari, numere si caractere speciale) si sa fie schimbate periodic.

